Россия действует по принципу гитлеровской Германии: генерал рассказал о направлениях

Угроза эскалации не только сохранилась, но и увеличилась.

Дестабилизация ситуации в Украине и вероятные провокации могут стать поводом для российского вторжения.

Такое мнение высказал "Телеграфу" генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он считает, что несмотря на общий интерес в урегулировании ситуации и недопущении Третьей мировой, Кремль заинтересован в создании условий для вторжения под разными предлогами.

Среди них генерал называет защиту от мнимого притеснения русскоязычных граждан, защиту объектов критичной инфраструктуры и другие. Богдан отмечает, что РФ использует "пропагандистскую машину".

Генерал напомнил, что в приграничье с Украиной в России отмечают большее количество военной техники и сил. Это Брянщина, Смоленщина, Белгородщина, окрестности Воронежа. Среди техники — ракетные комплексы "Искандер". Кроме вышеперечисленного, Богдан отметил скопление техники на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Именно ОРДЛО он называет одним из направлений, где могут совершаться провокации РФ как повод для эскалации. Об этом также предупреждают и украинская разведка, и западные страны. Богдан сравнил возможные провокации с действиями гитлеровской Германии. Видами таких действий могут стать обстрелы либо подрывы "от лица ВСУ".

Также риски провокаций есть на юге — со стороны Приднестровья и с севера — со стороны Беларуси. Это свидетельствует о том, что угроза вторжения со стороны РФ увеличилась, считает генерал.

Детальную аналитику по ситуации с риском вторжения РФ читайте в материале "Телеграфа": "Путин идёт по пути Гитлера, все это плохо закончится для России", – генерал