"Путин идёт по пути Гитлера, все это плохо закончится для России", – генерал

Военные эксперты оценили последние события, произошедшие в переговорном процессе между РФ и Западом касательно Украины, а также прокомментировали присутствие российских войск на нашей границе

Исходом недели переговоров между РФ с одной стороны и США с НАТО с другой касательно "гарантий безопасности" в российской трактовке, стало новое обострение у украинских границ.

В Минобороны РФ объяснили новую переброску войск "внезапной проверкой" боеготовности подразделений с выдвижением на удаленные полигоны. Но слишком совпала данная переброска с отлупом со стороны коллективного Запада на российские предложения о не продвижении НАТО на Восток в целом и не вступлении туда Украины с Грузией – в частности.

"Телеграф" с помощью экспертов проанализировал пост-переговорную ситуацию и вероятность эскалации.

Главные выводы после переговоров

По словам, ветерана внешней разведки, генерала-лейтенанта Василия Богдана, геополитически год начался очень турбулентно.

"Саммиты в Женеве, Брюсселе, Вене, двухсторонние встречи наших партнеров между собой, с Украиной, с РФ – всё это свидетельствует об обеспокоенности в связи с нагнетанием международной обстановки, появлением тех угроз и вызовов, которые существуют, прежде всего, со стороны России. Но ничего удивительного в таких действиях РФ нет. Я и ранее говорил, и вновь подчеркну: Путин – это реинкарнация Гитлера. А путинская Россия напоминает мне гитлеровскую Германию. Ведь там режим уже не только террористический, но и фашистский. Понятно, что попытки Путина идти по пути Гитлера плохо закончатся и для него, и для России. Но пока он упрямо продолжает этот путь", – отмечает генерал.

Он акцентирует важность того, какую позицию сейчас займет коллективный Запад – как будет реагировать на политическую и не только эскалацию со стороны РФ украинское высшее военно-политическое руководство.

"На данный момент Запад продемонстрировал на прошедших переговорах твердую позицию касательно поддержки Украины, курса нашей страны в НАТО, недопустимости российской агрессии. А вот с украинской стороны, в том числе от секретаря СНБО Данилова, видим некое излишнее спокойствие. В стиле: мы ситуацию контролируем, ничего особенного не происходит", – говорит Василий Богдан.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда обозначил ряд тенденций, которые можно наблюдать в ситуации вокруг Украины на фоне переговоров РФ и Запада.

Во-первых, Россия, действительно, постоянно нагнетает ситуацию – и соединяет перемещение войск с агрессивными заявлениям своих дипломатов.

Во-вторых, более жесткими стали заявления со стороны Запада. Те же США после переговоров 10 января отбросили большую часть российских "хотелок".

Аналогичным образом поступил 12 января Совет НАТО. Подчеркивалось, что никто не станет ничего решать "по Украине без Украины, по Европе без Европы и по НАТО без НАТО". Впрочем, тему размещения американских ракет в Европе обсудить всё же согласились.

В-третьих, Евгений Магда с сожалением отмечает, что пока нет четкой позиции Украины.

"Официальный Киев, как минимум, действует в нынешних обстоятельств с заметным запозданием, – считает эксперт. – Как по мне, это очень тревожно".

Россия готова нападать и "шатать"

Официальные представители Белого дома и не только предупреждают: Россия ищет повод для того, чтобы напасть на Украину. Или, как минимум, "расшатать" ситуацию внутри нашей страны.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключает, что предлогом могут стать попытка госпереворота в нашей стране; постановочное нападение якобы украинских солдат на российские и пророссийские силы на Донбассе и так далее.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что ОРДЛО – наиболее вероятный плацдарм для продолжения российской агрессии. Ведь там фактически все рычаги управления – у россиян. Стоят их военные, их вооружение, натренированные их инструкторами местные боевики.

Впрочем, вероятные и другие точки нанесения ударов. К таковым, по мнению эксперта, относится участок на границе Украины с Приднестровьем, о чём недавно заявляло Главное управление разведки. По словам Влада Волошина, на приднестровской территории, в непосредственной близости от украинской границы, расположены склады с боеприпасами и вооружением, вывезенным во времена СССР из западной группы войск.

"Осуществить "нападение" на эти склады под видом "украинских радикалов" для российских спецслужб – раз плюнуть. А потом включить "ответку", в том числе широкомасштабную операцию с привлечением российских "миротворцев". Не сложно для РФ и устроить какой-то кризис в Азовском ил Черном море. Нельзя отметать и агрессию со стороны админграницы с захваченным россиянами Крымом. Ну и северное направление – Беларусь – еще одна потециально опасная точка", – отмечает Влад Волошин.

По мнению Василия Богдана, в глобальном измерении все заинтересованы чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию, не допустить Третьей мировой войны, которой человечество может не пережить.

"Но то, как себя ведет Путин и его престарелое политбюро, настораживает, – отмечает генерал. – Россия, как и в 2014-м, на полную мощь включила пропагандистскую машину, усилила кибератаки, энергетические удары. Путем разнообразных провокационных действий она добивается дестабилизации ситуации в Украине, чтобы создать реальные условия для вторжении. Под предлогом якобы притеснения русскоязычного населения. Под предлогом, что ситуация якобы выходит из-под контроля украинской власти, а есть объекты критичной инфраструктуры, которые следует защищать. И так далее".

Василий Богдан акцентирует, что происходит переброска РФ войск с Дальнего Востока на территории, приграничные с Украиной. Это Брянская, Воронежская, Белгородская, Смоленская области. Появились свидетельства, что перебрасываются даже оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

"Кроме того, – продолжает генерал, – отмечается сосредоточение военной техники в ОРДЛО в местах, где ее не должно быть, согласно Минским договоренностям. Это делается демонстративно. Настолько, что зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ. Имеем также активизацию провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований и российских оккупационных войск. Всё это демонстрирует, что угроза дальнейшего вторжения РФ никуда не делась. Более того – увеличилась. Разведсообщество и Запада (особенно США и Великобритании), и наши национальные разведки, включая военную, дают информацию, что Россия готовится к провокационным действиям по типу гитлеровской Германии. А именно: создать повод для эскалации, совершив провокационные обстрелы или подрывы якобы от лица ВСУ. А потом обвинить во всем Украину – и дать толчок для дальнейшего вторжения".

Такие провокации, уверен Василий Богдан, могут быть совершены и на востоке (ОРДЛО), и на юге (со стороны контролируемого РФ Приднестровья), и на севере (со стороны всё более поглощаемой россиянами Беларуси).

"Кстати, говоря о белорусском направлении. Там произошло знаковое, как по мне, событие – послом РФ в Беларуси назначен известный украинофоб, представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. Считаю, что он станет своеобразным "смотрящим" от Путина, чтобы корректировать в необходимом России направлении политику Лукашенко. А если будет необходимость – подготовить почву для атаки на Украину с этого направления", – говорит генерал.

В свою очередь, директор Института мировой политики Евгений Магда предполагает, что Россия будет делать ставку всё же не на военный компонент, а на информационно-психологические операции, на давление в энергетике, на провокации, которые могут быть элементом гибридного противостояния. Того самого, в котором мы находимся уже почти 8 лет.

"То, что о возможности разнообразных провокаций говорят Белый дом и Пентагон, свидетельствует о понимании Западом данной угрозы. И намерении ей противодействовать, – отмечает Евгений Магда. – На сегодняшний день я не вижу никаких признаков того, что между РФ и США возможно так называемое "Большое соглашение" ("Большая сделка"). Россия лишком высоко поставила планку своих требований. И для США, и для НАТО согласиться на них — это признать собственное поражение".

Влад Волошин акцентирует, что собранные Россией вблизи украинских границ силы и средства не могут там долго находится.

"Как не могут быть мускулы долго напряженными (их надо периодически ослаблять), так и не может постоянно нагнетаться ситуация, – поясняет эксперт. – Так что РФ в скором времени должна будет или отводить войска, или задействовать их. Пока она не достигла главной своей цели – Украина продолжает идти по пути европейской и евроатлантической интеграции. Запад нас в этих устремлениях поддерживает. Посмотрим, как Россия будет реагировать. Мы на восьмом году войны готовы ко всему".

Вторжение не является неотвратимым

Василий Богдан не сомневается, что угроза дальнейшего вторжения РФ в Украину есть. Но это вторжение, по его мнению, не является неотвратимым.

"В помощь тут – превентивные меры. В том числе озвученные (и пока не озвученные) санкции, которые ожидают РФ в случае открытого нападения на Украину – под любым предлогом", – говорит генерал.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, санкции ударят лично по президенту России и его близкому окружению, банкам, внешнему долгу, "Северному потоку-2" и так далее.

Также "Телеграф" сообщал, что группа республиканских конгрессменов разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма.

Плюс – недавно замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Штаты вместе с союзникам согласовали 18 сценариев "остро болезненных" санкций – если Россия подо любым соусом решится на агрессию.

А госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной. Они отметили, что санкции будут быстрыми, четкими и скоординированными.

"Но, как по мне, Украина ожидает другого, – продолжает Василий Богдан. – Действий партнеров на опережение. А именно: чтобы часть этих санкций была применена уже сейчас – в атакующем плане. Это дало бы понять, что Запад настроен решительно. И не только на словах. Пока же он, такое впечатление, лишь защищается и предупреждает. А Россия – атакует разными бредовыми инициативами. Кроме того, Западу следовало бы увеличить в разы военно-техническую помощь Украине. Пусть не бесплатно (хоть мы на это заслуживаем, поскольку за "спасибо" лишились третьего в мире ядерного арсенала) пусть на платной основе. Но нам крайне необходимы – противоракетные, противокорабельные, противовоздушные средства".

Роль западных партнеров в противодействии российской агрессии (имеющейся и потенциальной) велика, но и украинская сторона должна быть более активной, уверен генерал.

"Власти следует сосредоточить куда больше усилий на запуске военно-промышленного комплекса, дооснащении ВСУ. Хочешь мира – готовься к войне. Внутри страны должны быть проведены соответствующие мобилизационные, координационные, оборонные и прочие мероприятия, – говорит Василий Богдан. – Деятельность украинской власти должна быть направлена на усиление стабилизации в обществе. А это возможно лишь путем консолидации и общества, и военно-политической элиты, и политиков в целом. К сожалению, пока мы видим процессы, которые этому не способствуют. Нередко нарушается верховенство права, проводятся репрессивные меры против оппозиции, включая пятого президента. Всё это точно не помогает стабилизации в Украине. Между тем, эти процессы пытается раздувать Кремль через свою агентуру, в том числе в близком окружении Зеленского. Уверен, что лишь совместными усилиями – консолидированной Украины, консолидированного Запада – можно не просто предотвратить, остановить, но и обратить вспять российскую агрессию".

Как сообщал "Телеграф", в разведке США заявили, что имеют информацию о том, что Россия готовила провокации с применением взрывчатки на оккупированных территориях Донбасса, чтобы дискредитировать украинских военных и получить повод для вторжения

В свою очередь, РФ упрекнула США, что те якобы не предоставили никаких доказательств подготовки эскалации на территории Украины со стороны России.