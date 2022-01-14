Известен предлог, под которым Россия может напасть на Украину: дипломаты обратились к людям с просьбой

Украинцев просят не поддаваться подстрекательству РФ, которое в дальнейшем может быть использовано против нас

На фоне масштабных учений РФ и сосредоточения на границах с Украиной 100-тысячного войска в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашей страны.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, слова которого цитируют на странице Белого дома в "Твиттере", предлогом напасть на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.

Политик не исключает, что Россия придумывает поводы для полномасштабного вторжения, среди которых — дезинформация украинцев, самих россиян, а также диверсии.

Джейк Салливан, ссылаясь на разведку США говорит, что РФ может сфабриковать повод для вторжения. Одним из них также может стать обвинение для Украины: дескать, наши солдаты якобы готовятся напасть на российские силы на востоке, и это может стать предлогом для "ответной" атаки.

Тем временем в посольстве США в Украине обратились к нашим согражданам с просьбой не поддаваться дезинформации Кремля. Дескать, распространение фейков со стороны РФ уже не должно никого удивлять. Дипломаты просят не поддаваться подстрекательству, которое в дальнейшем может быть использовано против Украины.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых обязательствах, или даже ее подстрекательстве к чему-либо, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не идти на поводу у непрекращающейся дезинформации Москвы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

Также мы писали, что группа республиканских конгрессменов также разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма.