Відомий привід, під яким Росія може напасти на Україну: дипломати звернулися до людей із проханням

Українців просять не піддаватися підбурюванню РФ, яке надалі може бути використане проти нас

На тлі масштабних навчань РФ та зосередження на кордонах з Україною 100-тисячного війська у США зробили нову заяву про нацбезпеку нашої країни.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, слова якого цитують на сторінці Білого дому в "Твіттері", приводом для нападу на Україну може стати спроба держперевороту в нашій країні.

Політик говорить, що Росія провокує повномасштабне вторгнення, серед приводів — дезінформація українців, самих росіян, а також диверсії.

Джейк Салліван, посилаючись на розвідку США, каже, що РФ може сфабрикувати привід для вторгнення. Одним з них також може стати звинувачення для України: мовляв, наші солдати нібито готуються напасти на російські сили на сході, і це може стати приводом для атаки "у відповідь".

Тим часом у посольстві США в Україні звернулися до наших співгромадян із проханням не піддаватися дезінформації Кремля. Мовляв, поширення фейків із боку РФ вже не має нікого дивувати. Дипломати просять не піддаватися підбурюванню, яке надалі може бути використане проти України.

"Нікого не повинно дивувати поширення Росією дезінформації про неприйнятні зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використовувати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не йти на поводу у дезінформації Москви, що не припиняється", — йдеться в повідомленні .

Нагадаємо, раніше Сенат США опублікував законопроект, яким у разі повномасштабного вторгнення в нашу країну вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.

Також ми писали, що група республіканських конгресменів також розробила законопроект, згідно з яким Україна стає країною НАТО-плюс, а Росію визнають спонсором тероризму.