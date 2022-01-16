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Россия после угроз по поводу НАТО заявила об опасности со стороны Украины: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитрий Песков требует от Украины объяснений из-за ситуации на границах Новость обновлена 16 января 2022, 08:05
Дмитрий Песков требует от Украины объяснений из-за ситуации на границах

Российские власти упрекнули США, что те не предоставили доказательств эскалации конфликта на Донбассе.

В Российской Федерации не утихают разговоры о высоком напряжении на украинской границе. Накануне власти РФ бросались угрозами прямого столкновения россиян и НАТО и распространяли фейки об американских военных, а теперь потребовали "конкретных ответов на конкретные предложения".

С соответствующим заявлением выступил спикер российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, передает The Hill в Twitter.

По его словам, ситуация на границе с Украиной "чрезвычайно опасна для нашего континента", а напряжение растет с каждым днем. При этом Песков никак не обмолвился о причастности к этому России.

"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", – заявил спикер Путина.

Поэтому, по словам представителя Путина, российская сторона требует "прямого ответа на свои опасения". Более того, Песков упрекнул США, что те не предоставили никаких доказательств подготовки эскалации на территории Украины со стороны Российской Федерации и заявил, что они все еще ждут доказательств.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предметно договариваться о прекращении войны в Донбассе. При этом реакция российских политиков была предсказуемой. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва готова к переговорам, однако Украине следует прежде всего выполнить ранее взятые на себя обязательства. В то же время, как уверяет Песков, пребывание российских войск рядом с украинской границей не представляет угрозы.

Теги:
#Украина #США #Россия #Угроза #Дмитрий Песков #Вторжение
Дмитрий Песков требует от Украины объяснений из-за ситуации на границах
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