Укр

"Прямое столкновение русских людей и военных НАТО": в Кремле озвучили новые угрозы Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Лавров вновь высказался про Украину, дезинформируя людей
Лавров вновь высказался про Украину, дезинформируя людей

Российский министр распространяет фейк о том, что в Украине якобы служат британские и американские военные

Глава МИД РФ Сергей Лавров жестко высказался о вступлении Украины в НАТО.

В своей речи, которую растиражировали местные Телеграмм-каналы, он заявил, что для России "категорически неприемлемо появление альянса на границах", и что это якобы настоящая "красная линия".

Кроме того, министр озвучил очередной фейк: дескать, сейчас в Украине находится несколько сотен американских и британских военных. А если в конфликте на Донбассе примут участие западные инструкторы, это якобы "будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО".

"Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия", — такую пропаганду несет в массы Лавров.

Отметим, что в посольстве США в Украине обратились к нашим согражданам с просьбой не поддаваться дезинформации Кремля. Дескать, распространение фейков со стороны РФ уже не должно никого удивлять. Дипломаты просят не поддаваться подстрекательству, которое в дальнейшем может быть использовано против Украины.

Напомним, что в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашего государства. Дескать, предлогом РФ напасть на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

Теги:
#НАТО #Россия #Сергей Лавров #Дизинформация
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