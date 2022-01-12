Укр

Многотысячное войско и ударная техника РФ у границ Украины: в Кремле ответили, зачем они там

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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На границах нашего государства со стороны РФ - куча техники и солдат Новость обновлена 12 января 2022, 15:45
На границах нашего государства со стороны РФ - куча техники и солдат

Песков заявил, что военные учения близ Украины "продолжались, продолжаются и будут продолжаться"

В РФ на границе с Украиной сейчас располагается более 100 000 военных, техника и продолжают пребывать вертолеты, что, по информации разведчиков, свидетельствует о подготовке к возможному вторжению в Украину. Впрочем, в РФ заявили, что все это в рамках учений, и говорят, что отводить войска от границ с Украиной не собираются.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует ТАСС, они не будут выводить военных из четырех областей, которые граничат с Украиной. Дескать, там продолжатся учения, которые якобы никак не связаны с манипуляциями перед переговорами с Западом.

"Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", — заявил Песков.

Напомним, что появилась официальная позиция Кремля на заявления украинского президента Владимира Зеленского насчет "договоренностей" по вопросам Донбасса. Россия якобы не против сесть за стол переговоров, но имеется одно "но".

Теги:
#Россия #Дмитрий Песков #агрессия РФ #Границы Украины
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