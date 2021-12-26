"Первой не нападала": Песков насмешил людей очередным "перлом" о России

По словам Пескова, Москва помогает Киеву решить конфликт на Донбассе

На фоне увеличения численности российских войск у границ Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отличился заявлением, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и обвинил Киев в нагнетании напряженности.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление прозвучало в субботу, 25 декабря, в эфире телеканала "Россия-1".

Песков, отвечая на вопрос журналиста, просчитывает ли власть страны шаги других государств, заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

Кроме того, пресс-секретарь Путина откинул все утверждения о возможном вторжении России в Украину и заявил, что все это безосновательно и РФ ни для кого не представляет угрозу. В то же время, по словам Пескова, власти РФ не исключают провокаций с украинской стороны, а Москва помогает Киеву урегулировать конфликт на Донбассе.

К слову, россиян очень насмешило откровенно неправдивое заявление пресс-секретаря Путина. Пескову напомнили и Финляндию, и Грузию, и Украину, на которые РФ нападала в разное время, а потом замораживала войну. И, конечно же, посоветовали подучить историю, чтобы не допускать подобного рода утверждений в заявлениях.

Напомним, что по данным СНБО, на украинской границе сейчас сконцентрировано около 122 тысяч военных. Кроме того, РФ формирует и "второй рубеж" на отдалении в около 400 километров от границ. Там базируется еще более 140 тысяч солдат.

На фоне этого Россия отправила требования США и НАТО, среди которых запрет на расширение Альянса и на совместные учения с Украиной.