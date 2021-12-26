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"Першою не нападала": Пєсков насмішив людей черговим "перлом" про Росію

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Дмитро Пєсков Новина оновлена 26 грудня 2021, 09:17
Дмитро Пєсков

За словами Пєскова, Москва допомагає Києву вирішити конфлікт на Донбасі

На тлі збільшення чисельності російських військ біля кордонів України речник президента РФ Дмитро Пєсков відзначився заявою, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою і звинуватив Київ у нагнітанні напруженості.

Як передає ТАСС, відповідна заява прозвучала у суботу, 25 грудня, в ефірі телеканалу "Росія-1".

Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи влада країни прораховує кроки інших держав, заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою.

Крім того, прессекретар Путіна відкинув усі твердження про можливе вторгнення Росії в Україну і заявив, що все це безпідставно і РФ ні для кого не становить загрози. Водночас, за словами Пєскова, влада РФ не виключає провокацій з українського боку, а Москва допомагає Києву врегулювати конфлікт на Донбасі.

До речі, росіян дуже насмішила відверто неправдива заява прессекретаря Путіна. Пєскову нагадали і Фінляндію, і Грузію, і Україну, на які РФ нападала у різний час, а потім заморожувала війну. І, звичайно ж, порадили підучити історію, щоб не допускати подібних тверджень у заявах.

Нагадаємо, що за даними РНБО, на українському кордоні зараз сконцентровано близько 122 тисячі військових. Крім того, РФ формує і "другий рубіж" на відстані близько 400 кілометрів від кордонів. Там базується ще понад 140 тисяч солдатів.

На тлі цього Росія відправила вимоги США та НАТО, серед яких заборона розширення Альянсу та на спільні навчання з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Напад #Дмитро Пєсков
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