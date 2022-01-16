Росія після погроз щодо НАТО заявила про небезпеку з боку України: подробиці

Російська влада дорікнула США, що ті не надали доказів щодо ескалації конфлікту на Донбасі.

У Російській Федерації не вщухають розмови про високу напругу на українському кордоні. Напередодні влада РФ кидалася погрозами щодо прямого зіткнення росіян та НАТО і розповсюджувала фейки про американських військових, а зараз зажадала "конкретних відповідей на конкретні пропозиції".

З відповідною заявою виступив спікер російського президента Дмитро Пєсков у інтерв’ю телеканалу CNN, передає The Hill у Twitter.

За його словами, ситуація на кордоні з Україною "надзвичайно небезпечна для нашого континенту", а напруга зростає з кожним днем. При цьому Пєсков жодним чином не обмовився про причетність до цього Росії.

"У нас надто висока напруженість на кордоні. Занадто багато напруженості в цій частині Європи", – заявив спікер Путіна.

Через це, за словами представника Путіна, російська сторона вимагає "прямої відповіді на свої побоювання". Ба більше, Пєсков дорікнув США, що ті не надали жодних доказів підготовки ескалації на території України з боку Російської Федерації та заявив, що вони все ще чекають на докази.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність предметно домовлятися про припинення війни на Донбасі. При цьому реакція російських політиків була передбачуваною. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Москва готова до переговорів, проте Україні варто перш за все виконати раніше взяті на себе зобов’язання. Водночас, як запевняє Пєсков, перебування російських військ поряд з українським кордоном не є загрозою.