Росія перекидає "Іскандери" у напрямку України (відео)

На захід перекидається техніка з Далекого Сходу.

Росія перекидає оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" зі Східного військового округу на захід. При цьому не виключено, що їх буде переміщено до кордонів України в рамках підготовки до можливого вторгнення.

Про це повідомляється у матеріалі групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT)

Зазначається, що 11 січня в мережі з’явилося відео, зняте на Далекому Сході, на якому розпізнали установки "Іскандер-М".

Через два дні, 13 січня, ті ж машини потрапили в об’єктив вже у Свердловській області.

Розслідувачі уточнюють, що їм вдалося знайти інформацію про те, що поїзди, що перевозили техніку, вирушили зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2. Тим самим вони припустили, що установки належать 103-й та 107-й ракетним бригадам, що входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій.

Зазначається, що в Міноборони РФ пояснили перекидання військ "раптовою перевіркою" боєздатності підрозділів з висуванням на віддалені полігони.

Водночас у CIT зазначають, що до навчань "Схід-2022", про які говорять у МО РФ, залишається ще вісім місяців. Там також нагадують, що перекидання військ для вторгнення в Україну у 2014 році теж відбувалося під прикриттям навчань.

Крім того, у коментарях під одним із відео є непрямі згадки про те, що зазначені комплекси будуть перекинуті до кордонів України.

Як повідомлялося раніше, у розвідці США заявили, що мають інформацію про те, що Росія готувала провокації із застосуванням вибухівки на окупованих територіях Донбасу, щоб дискредитувати українських військових та отримати привід для вторгнення.