Росія розпочала екстрену перевірку боєготовності армії та перекидає військових: що відомо

Росіяни анонсували "перевезення військ у встановлені терміни" з віддалених куточків своєї країни

У Росії, яка розгорнула масштабні навчання та зосередила на кордонах з Україною 100-тисячне військо, 14 січня раптово почали перевіряти бойову готовність армії.

За інформацією місцевих ЗМІ, позаплановий захід торкнувся військ Східного військового округу: особливу увагу приділять транспортній інфраструктурі та "перевезенню військ у встановлені терміни".

Також анонсовано масову стрілянину, проте не біля українських кордонів: мовляв, "війну" в рамках навчань розіграють на віддалених полігонах.

Крім того, відомо, що військових Східного округу, штаб якого знаходиться в Хабаровську, готують до перекидання Росією на незнайомі віддалені майданчики. Куди саме і чи не до кордонів із Україною — невідомо.

Нагадаємо, що у США зробили нову заяву про нацбезпеку нашої держави. Мовляв, приводом РФ напасти на Україну може стати спроба держперевороту в нашій країні.

Раніше Сенат США опублікував законопроект, яким у разі повномасштабного вторгнення в нашу країну вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.