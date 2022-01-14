Россия начала экстренную проверку боеготовности армии и перебрасывает военных: что известно
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Россияне анонсировали "перевозку войск в установленные сроки" из отдаленных уголков своей страны
В России, которая развернула масштабные учения и сосредоточила на границах с Украиной 100-тысячное войско, 14 января внезапно начали проверять боевую готовность армии.
По информации местных СМИ, внеплановое мероприятие коснулось войск Восточного военного округа: особое внимание уделят транспортной инфраструктуре и "перевозке войск в установленные сроки".
Также анонсированы массовые стрельбы, однако не возле украинских границ: дескать, "войну" в рамках учений разыграют на удаленных полигонах.
Кроме того, известно, что военных Восточного округа, штаб которого находится в Хабаровске, готовят к переброске по России на незнакомые удаленные площадки. Куда именно и не к границам ли с Украиной — неизвестно.
Напомним, что в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашего государства. Дескать, предлогом РФ напасть на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.
Ранее Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.
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