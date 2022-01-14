Укр

Россия начала экстренную проверку боеготовности армии и перебрасывает военных: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Армия РФ готовится перебрасывать людей и технику, но неизвестно куда Новость обновлена 14 января 2022, 10:02
Армия РФ готовится перебрасывать людей и технику, но неизвестно куда

Россияне анонсировали "перевозку войск в установленные сроки" из отдаленных уголков своей страны

В России, которая развернула масштабные учения и сосредоточила на границах с Украиной 100-тысячное войско, 14 января внезапно начали проверять боевую готовность армии.

По информации местных СМИ, внеплановое мероприятие коснулось войск Восточного военного округа: особое внимание уделят транспортной инфраструктуре и "перевозке войск в установленные сроки".

Также анонсированы массовые стрельбы, однако не возле украинских границ: дескать, "войну" в рамках учений разыграют на удаленных полигонах.

Кроме того, известно, что военных Восточного округа, штаб которого находится в Хабаровске, готовят к переброске по России на незнакомые удаленные площадки. Куда именно и не к границам ли с Украиной — неизвестно.

Напомним, что в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашего государства. Дескать, предлогом РФ напасть на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

Теги:
#Россия #Учения #Армия #агрессия РФ
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