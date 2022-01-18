Готуємось до вторгнення? З’явилися тривожні дані про "евакуацію" з України сімей російських дипломатів

Є інформація про те, що Україну вже залишило 18 осіб, які є родичами дипломатів РФ, а готується виїхати найближчим часом ще 30 осіб

У мережі активно поширюється інформація про те, що російські консульства у Києві та Львові масово вивозять своїх співробітників та їхні сім’ї з України. Перша хвиля від’їзду сталася ще 5 січня, а друга намічена на найближчий час, у чому багато хто побачив тривожний дзвінок на тлі скупчення російської армії на кордонах України та чуток про повномасштабне вторгнення.

Що відомо

Спочатку інформацію про те, що нашу країну залишило 18 росіян — сім’ї дипломатів, а незабаром за ними додому, в РФ, вирушить ще 30 людей, опублікувало американське ЗМІ The New York Times, посилаючись на високопоставлене джерело в СБУ. Причому підготовка до "евакуації" нібито велася ще у грудні.

У США пишуть, що остаточного рішення про те, чи йти війною на Україну, чи ні, Росія ще нібито не прийняла. А в самій країні-агресорі продовжують стверджувати, що переміщення кадрового складу та техніки — виключно їхнє "внутрішнє" питання. Інформацію про екстрену евакуацію своїх співробітників та їхніх рідних там спростували.

Зазначимо, що в МЗС України заявили, що не отримували інформацію від російських колег про від’їзд, і нібито посольства працюють у штатному режимі. Втім, додзвонитися до жодного з них кореспондентові "Телеграфа" не вдалося: телефони не відповідають.

Реакція українців

Новина про вивезення росіян на тлі можливої ескалації конфлікту не на жарт налякала багатьох українців.

"Це поганий знак. Дипломатів зазвичай вивозять в екстрених ситуаціях. Це або небезпека всередині країни, або перед війною", — переживають інтернет-користувачі.

"Готуємося до вторгнення", — нарікають інші.

Втім, деякі люди все ж таки переконані, що це просто блеф і чергове залякування з боку РФ. А деякі взагалі іронізують: мовляв, з України на Хрещення біжить "нечиста сила".

Як повідомлялося раніше, за даними американських ЗМІ, Росія сповільнила темпи перекидання військових до кордону України, проте стало відомо, що вона стягнула туди бойові гелікоптери та літаки.

Крім того, в мережі з’являлися дані про те, що з Далекого Сходу РФ йде перекидання ракетних комплексів "Іскандер".