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Це дуже тривожно: політолог зробив три висновки для України з переговорів Путіна із Заходом

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Переговори Росії та США були неоднозначними Новина оновлена 18 січня 2022, 09:34
Переговори Росії та США були неоднозначними

Експерт вважає, що Київ на тлі загроз Росії діє із помітним запізненням

На тлі нарощування військової могутності в РФ вздовж кордонів з Україною та переговорів Росії з НАТО безпека нашої країни продовжує залишатися під сумнівом.

Експерт — директор Інституту світової політики Євген Магда — ексклюзивно для "Телеграфа" назвав найважливіші тенденції, які зараз намітилися в ситуації щодо України після переговорів країни-агресора із Заходом.

Перше, каже Магда, — РФ продовжує посилено нагнітати ситуацію. Про це свідчать переміщення військової техніки та солдатів, а також агресивні заяви політиків та дипломатів.

Другий висновок — політика Заходу теж стала жорсткішою. Наприклад, після 10 січня, продовжує політичний експерт, США відкинули більшість російських вимог, обіцяючи, що по Україні без України нічого не вирішуватимуть.

Ну і по-третє, на жаль, чітка позиція РФ щодо України поки що не простежується. Ну, а Київ діє з помітним запізненням, що, за словами Євгена Магди, є дуже тривожним знаком.

Як повідомлялося раніше, за даними американських ЗМІ, Росія сповільнила темпи перекидання військових до кордону України, проте стало відомо, що вона стягнула туди бойові гелікоптери та літаки.

Крім того, в мережі з’являлися дані про те, що з Далекого Сходу РФ йде перекидання ракетних комплексів "Іскандер".

У Кремлі на це кажуть, що такі заходи є відповіддю на просування НАТО на схід.

Теги:
#НАТО #Росія #Переговори #Загроза РФ
Переговори Росії та США були неоднозначними
Політика
Це дуже тривожно: політолог зробив три висновки для України з переговорів Путіна із Заходом
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