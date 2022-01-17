Нам протистоїть майже мільйонне військо: головком ЗСУ закликав не применшувати загрозу Путіна

Росія може швидко збільшити чисельність військ на кордоні нашої країни.

Біля кордону України базується сотня тисяч військовослужбовців Росії, однак у стислий термін їх може стати 780 тисяч.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що Збройні сили України мають бути готовими до оборони на територіях усіх областей країни, якщо на те буде така потреба.

"Ми воюємо з серйозним противником. Він не маленький. Проти нас діють два армійські корпуси у першому ешелоні, і ціла загальновійськова російська армія – у другому ешелоні", — сказав Залужний.

Водночас він наголосив, що йому не подобається твердження про те, що біля кордону України розміщено 100 тисяч російських військових. Головнокомандувач каже, що Росія має всі можливості перекинути додаткові війська, щоб їх стало "210 тисяч післязавтра і 780 через тиждень".

Залужний зазначив, що Україні протистоїть російська армія, чисельністю майже мільйон військовослужбовців, про що він поінформував партнерів по НАТО.

Як повідомлялося раніше, за даними американських ЗМІ, Росія уповільнила темпи перекидання військових до кордону України, проте стало відомо, що вона стягнула туди бойові вертольоти та літаки.

Крім того, в мережі з’являлися дані про те, що з Далекого Сходу РФ йде перекидання ракетних комплексів "Іскандер".

У Кремлі на це кажуть, що такі заходи є відповіддю на просування НАТО на схід.