Укр

Нам противостоит почти миллионное войско: главком ВСУ призвал не приуменьшать угрозу Путина

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия России Новость обновлена 17 января 2022, 22:09
Армия России

Россия может быстро увеличить численность войск на границе нашей страны.

У границы Украины базируется сотня тысяч военнослужащих России, однако в сжатые сроки их может стать 780 тысяч.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Укринформу.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины должны быть готовы к обороне на территориях всех областей страны, если на то будет такая необходимость.

"Мы воюем с серьезным противником. Он не маленький. Против нас действуют два армейских корпуса в первом эшелоне, и целая общевойсковая российская армия – во втором эшелоне", — сказал Залужный.

Вместе с тем он подчеркнул, что ему не нравится утверждение о том, что возле границы Украины размещены 100 тысяч российский военных. Главнокомандующий говорит, что у России есть все возможности перебросить дополнительные войска, чтобы их стало "210 тысяч послезавтра и 780 через неделю".

Залужный указал, что Украине противостоит российская армия, численностью в почти миллион военнослужащих, о чем он проинформировал партнеров по НАТО.

Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ Россия замедлила темпы переброски военных к границе Украины, однако стало известно, что она стянула туда боевые вертолеты и самолеты.

Кроме того, в сети появлялись данные о том, что с Дальнего Востока РФ идет переброска ракетных комплексов "Искандер".

В Кремле на это говорят, что подобные меры являются ответом на продвижение НАТО на восток.

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#Украина #Россия #Валерий Залужный
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