Нам противостоит почти миллионное войско: главком ВСУ призвал не приуменьшать угрозу Путина
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Россия может быстро увеличить численность войск на границе нашей страны.
У границы Украины базируется сотня тысяч военнослужащих России, однако в сжатые сроки их может стать 780 тысяч.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Укринформу.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины должны быть готовы к обороне на территориях всех областей страны, если на то будет такая необходимость.
"Мы воюем с серьезным противником. Он не маленький. Против нас действуют два армейских корпуса в первом эшелоне, и целая общевойсковая российская армия – во втором эшелоне", — сказал Залужный.
Вместе с тем он подчеркнул, что ему не нравится утверждение о том, что возле границы Украины размещены 100 тысяч российский военных. Главнокомандующий говорит, что у России есть все возможности перебросить дополнительные войска, чтобы их стало "210 тысяч послезавтра и 780 через неделю".
Залужный указал, что Украине противостоит российская армия, численностью в почти миллион военнослужащих, о чем он проинформировал партнеров по НАТО.
Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ Россия замедлила темпы переброски военных к границе Украины, однако стало известно, что она стянула туда боевые вертолеты и самолеты.
Кроме того, в сети появлялись данные о том, что с Дальнего Востока РФ идет переброска ракетных комплексов "Искандер".
В Кремле на это говорят, что подобные меры являются ответом на продвижение НАТО на восток.
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