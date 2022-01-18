Это очень тревожно: политолог сделал три вывода для Украины из переговоров Путина с Западом

Эксперт считает, что Киев на фоне угроз России действует с заметным опозданием

На фоне наращивания военной мощи в РФ вдоль границ с Украиной и переговоров России с НАТО безопасность нашей страны продолжает оставаться под вопросом.

Эксперт — директор Института мировой политики Евгений Магда — эксклюзивно для "Телеграфа" назвал важнейшие тенденции, которые сейчас наметились в ситуации по Украине после переговоров страны-агрессора с Западом.

Первое, говорит Магда, РФ продолжает усиленно нагнетать ситуацию. Об этом свидетельствуют перемещение военной техники и солдат, а также агрессивные заявления политиков и дипломатов.

Второй вывод — политика Запада тоже стала более жесткой. К примеру, после 10 января, продолжает политический эксперт, США отбросили большинство российских требований, обещая, что по Украине без Украины ничего решать они не будут.

Ну и в-третьих, увы, четкая позиция РФ по Украине пока не прослеживается. Ну а Киев действует с заметным опозданием, что, по словам Евгения Магды, является очень тревожным знаком.

Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, Россия замедлила темпы переброски военных к границе Украины, однако стало известно, что она стянула туда боевые вертолеты и самолеты.

Кроме того, в сети появлялись данные о том, что с Дальнего Востока РФ идет переброска ракетных комплексов "Искандер".

В Кремле на это говорят, что подобные меры являются ответом на продвижение НАТО на восток.