Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов

Есть информация о том, что Украину уже покинуло 18 человек, которые являются родственниками дипломатов РФ, а готовится выехать в ближайшее время еще 30

В сети активно распространяется информация о том, что российские консульства в Киеве и Львове массово вывозят своих сотрудников и их семьи из Украины. Первая волна отъезда случилась еще 5 января, а вторая намечена на ближайшее время, в чем многие усмотрели тревожный звонок на фоне скопления российской армии на границах Украины и слухов о полномасштабном вторжении.

Что известно

Изначально информацию о том, что нашу страну покинуло 18 россиян — семьи дипломатов, а вскоре за ними домой, в РФ, отправится еще 30 человек, опубликовало американское СМИ The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в СБУ. Причем, подготовка к "эвакуации" якобы велась еще в декабре.

В США пишут, что окончательного решения о том, идти войной на Украину или нет, Россия еще якобы не приняла. А в самой стране-агрессоре продолжают твердить, что перемещение кадрового состава и техники — исключительно их "внутренний" вопрос. Информацию об экстренной эвакуации своих сотрудников и их родных там опровергли.

Отметим, что в МИД Украины заявили, что не получали информацию от российских коллег об отъезде, и якобы посольства работают в штатном режиме. Впрочем, дозвониться ни в одно из них корреспонденту "Телеграфа" не удалось: телефоны не отвечают.

Реакция украинцев

Новость о вывозе россиян на фоне возможной эскалации конфликта не на шутку испугала многих украинцев.

"Это плохой знак. Дипломатов обычно вывозят в экстренных ситуациях. Это или опасность внутри страны, или перед войной", — переживают интернет-пользователи.

"Готовимся ко вторжению", — сетуют другие.

Впрочем, некоторые люди все же убеждены, что это просто блеф и очередное запугивание со стороны РФ. А некоторые и вовсе иронизируют: дескать, из Украины на Крещение бежит "нечистая сила".

Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, Россия замедлила темпы переброски военных к границе Украины, однако стало известно, что она стянула туда боевые вертолеты и самолеты.

Кроме того, в сети появлялись данные о том, что с Дальнего Востока РФ идет переброска ракетных комплексов "Искандер".