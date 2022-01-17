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"Техніка проявила себе з вогником": у Криму серед дороги згорівся російський БТР (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російський БТР згорів у Криму Новина оновлена 17 січня 2022, 18:58
Російський БТР згорів у Криму

Бойова машина рухалася у бік Керченського півострова.

В окупованому Криму на трасі "Таврида" спалахнув російський бронетранспортер БТР-82.

Як повідомляє MASH, пожежа виникла неподалік села Ароматне.

БТР рухався у складі колони у бік Керченського півострова, вогонь оперативно загасили, але про збитки не повідомляється. Попередньо встановлено, що бойова машина спалахнула через несправність проводки. Під час події ніхто не постраждав.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика.

Звісно, подібна подія не змогла залишитися поза увагою користувачів мережі.

"Нова російська техніка, що переганяється ближче до кордону з Україною, себе проявила, що називається, з вогником", — прокоментував ситуацію блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит).

"Оце справді вата палає", — додав військовий аналітик Анатолій Штефан (Штірліц).

Варто зазначити, що БТР-82 є модернізацією бронетранспортера БТР-80, він надійшов на озброєння Росії лише у 2013 році.

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація про те, що Росія перекидає на захід установки "Іскандер" із Далекого Сходу. При цьому не виключено, що їх буде переміщено до кордонів України в рамках підготовки до можливого вторгнення.

Теги:
#Україна #Росія #Крим
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