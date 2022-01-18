Великобританія передала Україні ідеальну зброю для знищення російських танків: подробиці (відео)

Використовувати отримані кошти обіцяють винятково для захисту у разі ескалації на Донбасі

У вівторок, 18 січня, у Мінобороні прозвітували про отримання нової партії озброєння від міжнародних партнерів. На цей раз українські військові отримали спеціальні протитанкові гранатомети NLAW. Постачальником виступила Великобританія, яка раніше обіцяла Росії найжорсткіші санкції.

Інформацію про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

За словами заступника голови відомства Анатолія Петренка, отримані засоби не будуть використані як наступальна зброя. Головна мета такої поставки — мати змогу зміцнити оборонний ресурс нашої армії.

Зброю доставили за допомогою авіації

Застосувати такі гранатомети можуть, якщо з боку Росії буде ухвалено рішення про масштабний наступ військ або внаслідок загострення на Донбасі.

Вивантаження такого вантажу потребує особливої обережності

Постачання зброї було здійснено в рамках взаємної співпраці британського та українського урядів.

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Докладніше про нові гранатомети розповів редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Згідно з його інформацією, зброя типу NLAW є однією з найкращих у світі. Журналіст наголошує, що в Росії таких засобів для ведення бою немає.

Попри те, що гранатомети одноразові, вони здатні випускати 150-міліметрові гранати. Їх вистачить, аби "підбити" ворожий танк.

"Це Джавелін для коротких дистанцій, який вражає мету за технологією "вистрілив і забув", — підкреслив Бутусов.

У гранатометах використовується спеціальний приціл, початково комп’ютеризований. Це дозволяє ідеально розрахувати траєкторію польоту та вразити найбільш підходящу ціль. Також знаряддя є досить швидкими у реагуванні та відносно легкими – один гранатомет важить близько 12,5 кг.

Стрільба з гранатометів може вестись із відстані від 20 до 600-800 метрів. Також тішить і тривалий термін придатності такого засобу — за необхідності він здатний зберігати працездатність упродовж двох десятків років.

Постачання зброї від Великобританії можуть бути дуже доречними на тлі останніх неоднозначних новин. Так, "Телеграф" писав, що закордонні ЗМІ почали видавати інсайдерську інформацію про родичів російських дипломатів, які нібито евакуюються з України. Лише на початку січня країну встигло залишити близько двох десятків російських громадян. Публікацією таких даних відзначилося видання The New York Times.

При цьому в Росії фіксуються переміщення військової техніки до українських кордонів із найдальших куточків країни — з місць дислокації в Сибіру та інших далекосхідних регіонах. Втім, доїжджають до пунктів призначення не всі бойові машини: деякі спалахують на половині шляху.