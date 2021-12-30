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"Відреагуємо потужно": відомий сценарій дій Великої Британії, якщо РФ нападе на Україну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Війська РФ вже на кордоні з Україною Новина оновлена 30 грудня 2021, 12:37
Війська РФ вже на кордоні з Україною

У Британії називають можливе вторгнення в Україну "надзвичайною стратегічною помилкою" РФ

Якщо Росія таки піде на Україну з повномасштабною війною, то після вторгнення на неї чекають безпрецедентні жорсткі санкції.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у статті для "Європейської правди".

За словами чиновниці, її країна, як і інші члени НАТО, вважає вторгнення РФ в Україну "надзвичайною стратегічною помилкою".

"Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема, ввівши скоординовані санкції, щоб завдати серйозних збитків інтересам та економіці Росії", — обіцяють у Лондоні.

Ліз Трасс каже, що вони не ведуться на провокації Росії, яка брехливо звинувачує Україну в розгойдуванні обстановки, а також стежать за тим, як росіяни говорять про приводи конфлікту нібито з боку нашої держави, що не має нічого спільного з реальністю.

Україну ж у Британії хвалять за стриманість у такій непростій ситуації, але відверто зізнаються, що не хотіли б погрожувати Росії.

Нагадаємо, за даними РНБО, Росія сконцентрувала близько 122 тисяч військових на кордоні з Україною. Крім того, сусідня країна має і "другий рубіж" на відстані близько 400 кілометрів від кордонів. Там базується ще понад 140 тисяч солдатів. Водночас у західних ЗМІ оприлюднили дані про те, що Росія для військового вторгнення, напевно, задіє флот для удару з боку Азовського моря.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Санкції #Вторгнення #Вторгнення Росії
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