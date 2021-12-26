Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
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Про ймовірну загрозу з моря говорять і в українському Міністерстві закордонних справ
Повномасштабний напад Російської Федерації на Україну може статися з боку Азовського моря, а акваторія водойми здатна перетворитися на плацдарм для подальших військових дій.
Таке припущення озвучили в американському виданні The Washington Post.
За інформацією іноземних журналістів, у Кремлі можуть розглядати всю берегову лінію Азовського моря як велику цінність як у стратегічному, так і в економічному планах. При цьому важливість більшості об’єктів біля моря оцінюється навіть вище, ніж інфраструктура вже окупованого Донбасу.
Частково підтверджуються такі інсайди і коментарями МЗС України. Наприклад, глава відомства Дмитро Кулеба стверджує, що з точки зору безпеки перевага в Азовському морі наразі за Росією.
"У разі війни вона [РФ] активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", — підкреслив міністр.
При цьому акваторію моря для Кремля Кулеба назвав "театром військових дій".
Нагадаємо, раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко спеціально для "Телеграфа" оцінив ситуацію на східних рубежах України та назвав міста, які є ймовірними "мішенями" для російської армії. До них увійшов і Маріуполь.
Також ми писали, що в окупованому Криму перед зимовими святами влаштували танкові стрілянини.
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