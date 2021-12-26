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Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви Новина оновлена 26 грудня 2021, 09:58
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви

Про ймовірну загрозу з моря говорять і в українському Міністерстві закордонних справ

Повномасштабний напад Російської Федерації на Україну може статися з боку Азовського моря, а акваторія водойми здатна перетворитися на плацдарм для подальших військових дій.

Таке припущення озвучили в американському виданні The Washington Post.

За інформацією іноземних журналістів, у Кремлі можуть розглядати всю берегову лінію Азовського моря як велику цінність як у стратегічному, так і в економічному планах. При цьому важливість більшості об’єктів біля моря оцінюється навіть вище, ніж інфраструктура вже окупованого Донбасу.

Карта The Washington Post
Карта The Washington Post

Частково підтверджуються такі інсайди і коментарями МЗС України. Наприклад, глава відомства Дмитро Кулеба стверджує, що з точки зору безпеки перевага в Азовському морі наразі за Росією.

"У разі війни вона [РФ] активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", — підкреслив міністр.

При цьому акваторію моря для Кремля Кулеба назвав "театром військових дій".

Нагадаємо, раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко спеціально для "Телеграфа" оцінив ситуацію на східних рубежах України та назвав міста, які є ймовірними "мішенями" для російської армії. До них увійшов і Маріуполь.

Також ми писали, що в окупованому Криму перед зимовими святами влаштували танкові стрілянини.

Теги:
#Україна #Азовське море #Росія #Напад #Війна #Загроза
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви
Україна
Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
Дата публікації
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Категорія
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви
Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
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