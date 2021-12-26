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Россия может напасть на Украину через Азовское море — The Washington Post

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Захват Азова может быть более выгоден для Москвы Новость обновлена 26 декабря 2021, 09:58
Захват Азова может быть более выгоден для Москвы

О вероятной угрозе с моря говорят и в украинском Министерстве иностранных дел

Полномасштабное нападение Российской Федерации на Украину может произойти со стороны Азовского моря, а акватория водоема способна стать плацдармом для последующих военных действий.

Такое предположение озвучили в американском издании The Washington Post.

По информации иностранных журналистов, в Кремле могут рассматривать всю береговую линию Азовского моря как большую ценность как в стратегическом, так и экономическом планах. При этом важность большинства объектов у моря оценивается даже выше, чем инфраструктура уже оккупированного Донбасса.

Карта The Washington Post
Карта The Washington Post

Частично подтверждаются такие инсайды и комментариями МИД Украины. К примеру, глава ведомства Дмитрий Кулеба утверждает, что с точки зрения безопасности доминирующая сила в Азовском море сейчас за Россией.

"В случае войны она [РФ] будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — подчеркнул министр.

При этом для Кремля акваторию моря Кулеба назвал "театром военных действий".

Напомним, ранее военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко специально для "Телеграфа" оценил ситуацию на восточных рубежах Украины и назвал города, которые являются вероятными "мишенями" для российской армии. В их число вошел и Мариуполь.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму перед зимними праздниками устроили танковые стрельбы.

Теги:
#Украина #Азовское море #Россия #Нападение #Война #Угроза
Захват Азова может быть более выгоден для Москвы
Украина
Россия может напасть на Украину через Азовское море — The Washington Post
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