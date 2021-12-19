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Росіяни влаштували танкові стрільби в окупованому Криму

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські танки Новина оновлена 19 грудня 2021, 19:28
Російські танки

Окупанти відпрацьовують стрільбу по мішенях та подолання перешкод.

На тлі зростання побоювань про можливе повномасштабне вторгнення в Україну, російські війська в окупованому Криму влаштували масштабні танкові стрілянини.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Зазначається, що військові розпочали навчання у рамках підготовки до міжнародних ігор "АрМІ-2022" та конкурсу "Танковий біатлон".

Навчання відбуваються на полігоні "Ангарський", що біля села Зарічне неподалік Сімферополя.

Екіпажі танків відпрацьовують стрільби по мішенях, що рухаються і з’являються, а також форсування маршруту з природними та штучними перешкодами.

Загалом до тренувань залучено близько 500 російських військових.

"Ангарський" на карті
"Ангарський" на карті

Як повідомлялося раніше, Росія стягнула в прикордонні області близько сотні тисяч військовослужбовців, проте українська та західна розвідки очікує, що незабаром їхня чисельність досягне 175 тисяч.

Російський президент Володимир Путін у розмові з американським колегою Джо Байденом стверджував, що жодного вторгнення не планується, проте нові звіти спостерігачів свідчать про те, що його заяви не заважають продовжувати стягувати сили до кордону.

Водночас на Заході можливою ескалацією конфлікту дуже стурбовані. Зокрема, новий глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт підтримала ідею введення санкцій проти найближчого оточення Путіна, а в Міноборони Литви заявили про готовність до постачання летальної зброї в Україну.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Навчання
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