Россияне устроили танковые стрельбы в оккупированном Крыму
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Оккупанты отрабатывают стрельбу по мишеням и преодоление препятствий.
На фоне растущих опасений о возможном полномасштабном вторжении в Украину, российские войска в оккупированном Крыму устроили масштабные танковые стрельбы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что военные приступили к учениям в рамках подготовки к международным играм "АрМИ-2022" и конкурсу "Танковый биатлон".
Учения проходят на полигоне "Ангарский", что возле села Заречное неподалеку от Симферополя.
Экипажи танков отрабатывают стрельбы по движущимся и появляющимся мишеням, а также форсирование маршрута с естественными и искусственными препятствиями.
Всего к тренировкам привлечено около 500 российских военных.
Как сообщалось ранее, Россия стянула в пограничные области около сотни тысяч военнослужащих, однако украинская и западная разведки ожидает, что в скором времени их численность достигнет 175 тысяч.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом утверждал, что никакого вторжения не планируется, однако новые отчеты наблюдателей свидетельствуют о том, что его заявления не мешают продолжать стягивать силы к границе.
Вместе с тем на Западе возможной эскалацией конфликта сильно обеспокоены. В частности новая глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт поддержала идею введения санкций против ближайшего окружения Путина, а в Минобороны Литвы заявили о готовности к поставкам летального оружия в Украину.
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