Укр

Россияне устроили танковые стрельбы в оккупированном Крыму

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские танки Новость обновлена 19 декабря 2021, 19:28
Российские танки

Оккупанты отрабатывают стрельбу по мишеням и преодоление препятствий.

На фоне растущих опасений о возможном полномасштабном вторжении в Украину, российские войска в оккупированном Крыму устроили масштабные танковые стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что военные приступили к учениям в рамках подготовки к международным играм "АрМИ-2022" и конкурсу "Танковый биатлон".

Учения проходят на полигоне "Ангарский", что возле села Заречное неподалеку от Симферополя.

Экипажи танков отрабатывают стрельбы по движущимся и появляющимся мишеням, а также форсирование маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

Всего к тренировкам привлечено около 500 российских военных.

"Ангарский" на карте
"Ангарский" на карте

Как сообщалось ранее, Россия стянула в пограничные области около сотни тысяч военнослужащих, однако украинская и западная разведки ожидает, что в скором времени их численность достигнет 175 тысяч.

Российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом утверждал, что никакого вторжения не планируется, однако новые отчеты наблюдателей свидетельствуют о том, что его заявления не мешают продолжать стягивать силы к границе.

Вместе с тем на Западе возможной эскалацией конфликта сильно обеспокоены. В частности новая глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт поддержала идею введения санкций против ближайшего окружения Путина, а в Минобороны Литвы заявили о готовности к поставкам летального оружия в Украину.

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#Украина #Россия #Крым #Учения
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