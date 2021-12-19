"Необходимо всячески поддержать Украину": Литва готова передать летальное оружие для ВСУ
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На фоне наращивания численности российских войск на границе с Украиной Литва заявила о готовности передать летальное оружие для нужд ВСУ.
Об этом рассказал министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет LRT.
"Необходимо всячески поддержать Украину", — сказал он.
По его словам, Литва готова к тому, чтобы передать летальное оружие, однако не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.
Анушаускас отметил, что не станет вдаваться в подробности, поскольку эта тема касается не только Литвы и Украины, но и стран производящих и поставляющих это оружие.
Его слова прозвучали во время совместного брифинга с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая посетила страну, чтобы обсудить нарастающую угрозу со стороны России.
Как сообщалось ранее, в настоящее время на границе Украины и России сконцентрировано около ста тысяч военнослужащих, однако по данным украинской и западной разведок, их вскоре может стать 175 тысяч.
Растущее напряжение также напрямую затрагивает безопасность стран Балтии, поскольку недавно Россия передала свои проекты "договоров по безопасности" руководству НАТО и США. В заявлении Москвы среди прочего указано, что Альянс должен вывести свои войска из Литвы, Латвии и Эстонии, а в случае необходимости их там разместить, должен согласовать свои намерения с Кремлем.
Тем временем в НАТО и Украине появились данные, что Россия под прикрытием мигрантов может ввести войска в Сувалкский коридор и тем самым отрезать эти страны от остальной части ЕС.
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