"Необхідно всіляко підтримати Україну": Литва готова передати летальну зброю для ЗСУ

Конкретики поки що озвучено не було.

На тлі нарощування чисельності російських військ на кордоні з Україною Литва заявила про готовність передати летальну зброю для потреб ЗСУ.

Про це розповів міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас, пише LRT.

"Необхідно всіляко підтримати Україну", — сказав він.

За його словами, Литва готова до того, щоб передати летальну зброю, проте не уточнив, про яке саме озброєння йдеться.

Анушаускас зазначив, що не вдаватиметься в подробиці, оскільки ця тема стосується не лише Литви та України, а й країн, які виробляють та постачають цю зброю.

Його слова прозвучали під час спільного брифінгу з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка відвідала країну, щоб обговорити загрозу з боку Росії.

Як повідомлялося раніше, на кордоні України та Росії сконцентровано близько ста тисяч військовослужбовців, проте за даними української та західної розвідок, їх незабаром може стати 175 тисяч.

Зростання напруги також безпосередньо зачіпає безпеку країн Балтії, оскільки нещодавно Росія передала свої проекти "договорів з безпеки" керівництву НАТО і США. У заяві Москви серед іншого зазначено, що Альянс має вивести свої війська з Литви, Латвії та Естонії, а в разі потреби їх там розмістити, має узгодити свої наміри з Кремлем.

Тим часом у НАТО та Україні з’явилися дані, що Росія під прикриттям мігрантів може ввести війська в Сувалкський коридор і цим відрізати ці країни від решти ЄС.