"Пробити коридор" до України: генерал назвав потенційні міста-"мішені", які може атакувати РФ

Україні може загрожувати напад одразу 30 батальйонних тактичних груп

Імовірне вторгнення Росії в Україну, що спричинить повномасштабну війну між державами, може розпочатися за декількома напрямками. Найбільша загроза нависла над Харковом, Одеською, Мелітополем та Маріуполем.

Такими міркуваннями в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" поділився колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, зараз, на відміну від весни, ситуація загострилася через зближення Путіна із Лукашенком. Тому атаки з боку Білорусі виключати не можна, тим більше, що на її території нині нібито розміщено чотири батальйонні тактичні групи (далі – БТГ).

Ще вісім БТГ знаходиться на північно-східних рубежах Росії. Їх напад може загрожувати насамперед Харкову та області.

"Але основна загроза, як мені здається, походить зі сходу та Криму, — зазначив Ігор Романенко. — Зі сходу – 1 та 2 Армійські корпуси т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Це 15 БТГ. Із Криму – 13 БТГ".

Основною метою Росії під час атаки східних кордонів України буде захоплення Луганщини та Донеччини повністю. До того ж, на думку генерала, у Кремлі мріють про сухопутний "коридор" для зв’язку з Кримом. Тому не виключено, що загарбники можуть спробувати створити таке сполучення між Маріуполем та Мелітополем.

Водночас є загроза нападу з моря стосовно Одеси та інших великих морських портів.

Наразі, за словами генерал-лейтенанта, імовірність атаки на Україну відсутня лише в тих місцях, де немає кордону з Росією чи її союзниками.

Слід зазначити, що припущення Ігоря Романенка багато в чому збігаються із попередніми оцінками російської загрози для України, які "втілило" в карту видання Military Times.

Раніше "Телеграф" розповідав чому, на думку Романенка, Росія втрималася від нападу на Україну навесні 2020 року.