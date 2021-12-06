"Пробить коридор" в Украину: генерал назвал потенциальные города-"мишени", которые может атаковать РФ

Украине может грозить нападение сразу 30 батальонных тактических групп

Вероятное вторжение России в Украину, что повлечет полномасштабную войну между государствами, может начаться по нескольким направлениям. Наибольшая угроза нависла над Харьковом, Одесской, Мелитополем и Мариуполем.

Такими соображениями в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" поделился бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, сейчас, в отличии от весны, ситуация обострилась из-за сближения Путина с Лукашенко. Поэтому атаки со стороны Беларуси исключать нельзя, тем более что на её территории сейчас якобы размещены четыре батальонные тактические группы (далее БТГ).

Еще восемь БТГ находится на северо-восточных рубежах России. Их нападение может грозить, в первую очередь, Харькову и области.

"Но основная угроза, как мне кажется, исходит с востока и Крыма, — отметил Игорь Романенко. — С востока – 1 и 2 Армейские корпуса т.н. "ДНР" и "ЛНР". Это 15 БТГ. С Крыма – 13 БТГ".

Основной целью России при атака восточных границ Украины будет захват Луганщины и Донетчины полностью. К тому же, по мнению генерала, в Кремле мечтают о сухопутном "коридоре" для связи с Крымом. Поэтому не исключено, что захватчики могут попытаться создать такое сообщение между Мариуполем и Мелитополем.

Вместе с этим угроза нападения с моря имеется по отношению к Одессе и другим крупным морским портам.

На данный момент, по словам генерала-лейтенанта, вероятность атаки на Украину отсутствует лишь в тех местах, где нет границы с Россией или ее союзниками.

Следует отметить, что предположения Игоря Романенко во многом совпадает с предварительными оценками российской угрозы для Украины, которые "воплотило" в карту издание Military Times.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению Романенко, Россия удержалась от нападения на Украину весной 2020 года.