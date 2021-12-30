"Отреагируем мощно": известен сценарий действий Великобритании, если РФ нападет на Украину

В Британии называют возможное вторжение в Украину "чрезвычайной стратегической ошибкой" РФ

Если Россия таки пойдет на Украину с полномасштабной войной, то после вторжения ее ожидают беспрецедентные жесткие санкции.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своей статье для "Европейской правды".

По словам чиновницы, ее страна, как и другие члены НАТО, считает вторжение РФ в Украину "чрезвычайной стратегической ошибкой".

"Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, — введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", — обещают в Лондоне.

Лиз Трасс говорит, что они не ведутся на провокации России, которая лживо обвиняет Украину в раскачивании обстановки, а также следят за тем, как россияне говорят о поводах для конфликта якобы со стороны нашего государства, что не имеет ничего общего с реальностью.

Украину же в Британии хвалят за сдержанность в столь непростой ситуации, но открыто признаются, что не хотели бы угрожать России.

Напомним, по данным СНБО, Россия сконцентрировала около 122 тысяч военных на границе с Украиной. Кроме того, у соседней страны имеется и "второй рубеж" на расстоянии в около 400 километров от границ. Там базируется еще более 140 тысяч солдат. Вместе с тем в западных СМИ обнародовали данные о том, что Россия для военного вторжения наверняка задействует флот для удара со стороны Азовского моря.