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"Загрози реальні": віце-адмірал ВМСУ розповів, навіщо Путін лякає НАТО та ЄС війною

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Заяви Путіна направлені не лише на країни Заходу
Заяви Путіна направлені не лише на країни Заходу

Росія та НАТО постійно вдосконалюють свої методи тиску.

Російський президент Володимир Путін робить заяви про можливий початок нової війни не лише для того, щоб перевірити рішучість НАТО.

Про це розповів екскомандувач ВМС України, віцеадмірал Сергій Гайдук.

Нещодавно Путін провів велику пресконференцію, під час якої відповів на питання щодо можливого вторгнення до України. Хоча чіткої відповіді він не дав, але його головне посилання полягало в тому, що бачити нашу країну в НАТО він не бажає.

"Протистояння Росія – НАТО має стійкий характер. Форми та способи цього протистояння досить різні: від політичного шантажу та загроз силою – до економічного та інформаційного тиску", – каже Гайдук.

За його словами, сторони роблять це не перший рік, а тому постійно з’являються нові форми та методи тиску одна на одну.

НАТО, каже Гайдук, бачить у колишніх радянських республіках на кшталт України, Грузії та Молдови перспективних членів, що є невигідним для Росії.

Загрози війни від Путіна віцеадмірал називає реалістичними, а створення атмосфери "об’ємного психозу" спрямоване як на країни Заходу, а й у жителів самої Росії. Зокрема Кремль використовує її як репетицію інциденту, який у майбутньому можна буде використати як привід для залучення збройних сил.

Більше про те, як Україна може протистояти новим викликам з боку Росії, і що обіцяє українцям 2022 читайте у матеріалі "Телеграф": Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України.

Теги:
#НАТО #Росія #Володимир Путін #Сергій Гайдук
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