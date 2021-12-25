"Угрозы реальны": вице-адмирал ВМСУ рассказал, зачем Путин пугает НАТО и ЕС войной

Россия и НАТО постоянно совершенствуют свои методы давления друг на друга.

Российский президент Владимир Путин делает заявления о возможном начале новой войны не только для того, чтобы проверить решимость НАТО.

Об этом рассказал "Телеграфу" экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук.

Недавно Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопрос относительно возможного вторжения в Украину. Хотя четкого ответа он не дал, но его главный посыл заключался в том, что видеть нашу страну в НАТО он не желает.

"Противостояние Россия – НАТО носит устойчивый характер. Формы и способы этого противостояния довольно разные: от политического шантажа и угроз силой – до экономического и информационного давления", — говорит Гайдук.

По его словам, стороны делают это не первый год, а потому постоянно появляются новые формы и методы давления друг на друга.

НАТО, говорит Гайдук, видит в бывших советских республиках вроде Украины, Грузии и Молдовы перспективных членов, что невыгодно для России.

Угрозы войны от Путина вице-адмирал называет реалистичными, а создание атмосферы "объемного психоза" направлено не только на страны Запада, но и на жителей самой России. В частности Кремль использует ее в качестве репетиции инцидента, который в будущем можно будет использовать в качестве повода для задействования вооруженных сил.

Больше о том, как Украина может противостоять новым вызовам со стороны России, и что сулит украинцам 2022 год читайте в материале "Телеграф": Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины.