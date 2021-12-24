Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины

Украинские власти серьезно опаздывают с системными решениями, считает экс-командующий ВМС

В 2021 году Россия продолжала напрягать ситуацию в Черном и Азовском морях. Провоцировала боевые корабли европейских ВМС, пыталась помешать военным учениям Sea Breeze-2021. А в декабре вообще под предлогом артиллерийских стрельб российские войска заблокировали 70% акватории Азовского моря, включая участки вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

На фоне разговоров о вероятности масштабного вторжения России в нашу страну, Телеграф пообщался с командующим Военно-морскими силами Украины (7 марта 2014 – 15 апреля 2016), вице-адмиралом Сергеем Гайдуком о морском противостоянии Украины и войск НАТО с российскими оппонентами.

Кремль создает атмосферу объемного психоза

– Россия обостряет ситуацию грозными заявлениями. Фактически пугает мир новой войной, если страны НАТО будут помогать Украине укреплять обороноспособность. Насколько реалистичны эти угрозы?

– Противостояние Россия – НАТО носит устойчивый характер. Формы и способы этого противостояния довольно разные: от политического шантажа и угроз силой – до экономического и информационного давления. Стороны противостояния приобретают опыт, поэтому эти формы и способы постоянно совершенствуются.

Очевидно, что НАТО планирует расширение на восток за счет политик, экономик и территорий "перспективных" членов постсоветского пространства: Украины, Грузии и Молдовы. Россия же, по заявлению ее политического руководства, противостоит приближению НАТО к своим границам.

Безусловно, эти угрозы реалистичны, Кремль создает атмосферу объемного психоза – не только в отношении НАТО и стран ЕС, а также среди стран бывшего СССР и внутри самой России.

Угрозы России по применению оружия не просто испытывают "нервы" НАТО, но и служат репетицией создания инцидента, который в перспективе можно использовать как повод для применения военной силы.

– Что нужно делать Украине?

– Главной задачей Украины в этой ситуации, на мой взгляд, становится пошаговое получение степеней свободы как в политической, так и экономической, военной, информационной и других сферах. Современный мир считается только с сильными, слабые – становятся разменной монетой.

В основе дестабилизирующих действий России на море лежит план "Новороссия"

– Что сейчас с ситуацией в Азовском и Черном морях?

– Черное и Азовское моря остаются акваторией как международного, так и регионального противостояния. Россия действует по принципу "право силы, а не сила права".

В основе дестабилизирующих действий России на море лежит пресловутый план "Новороссия", когда РФ ставила своей целью отстранение Украины от морских акваторий.

Борьба за "российские озера" продолжается, но это вызов не только Украине, но и всему международному морскому обществу (при мировой тенденции роста морских и речных перевозок как одних из наиболее экономически выгодных).

– Что можно сказать о морском противостоянии РФ и НАТО у наших берегов?

– Присутствие военных кораблей стран-членов НАТО, которые на ротационной основе заходят в Черное море – это, в первую очередь, вызов России и, безусловно, важный политический посыл и демонстрация поддержки Украины. Плюс это демонстрация и практическая декларация международного морского права на свободу судоходства.

Знаковым событием этого противостояния стал июньский заход в территориальные воды Украины, вблизи аннексированного Крыма, британского эсминца "Defender", следовавшего из Одессы в Грузию. Тогда русские корабли открыли упреждающий огонь, но британцы не изменили ни курс перехода, ни курс международного морского права. Браво!

Эсминец Defender заставил россиян открыть огонь в Черном море

– Какие морские перспективы в 2022 году?

– Перспектива 2022 года "туманная". Все понимают, что военный флот – это внешнеполитический инструмент государства, а значит, все в руках политиков. За ними последнее слово и ответ на вопрос: "Будет ли война на море?".

О российском десанте и украинских базах

– Какова вероятность высадки российского десанта на украинский берег?

– По меньшей мере, дважды в год, начиная с 2014-го, поднимается "информационный шум" о вероятности высадки российских десантов от устья реки Дуная и острова Змеиный до Мариуполя включительно. Здесь следует обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, десанты высаживаются на десантно-доступные участки, заранее известные. Поэтому у Украины есть время для проведения подготовительных мероприятий для того, чтобы создать инженерные заграждения как один из рубежей противодействия десанту. Кроме того, созданы межвидовые группировки и противодесантные резервы, готовые комбинированно реагировать на десант как на переходе по морю, так и в районе высадки. И россияне как минимум об этом догадываются.

Во-вторых, высадка морских десантов не производится сама по себе, то есть это продолжение действий на суше. Вспомним, например, намерения России проложить сухопутный коридор в Крым. Если будет сухопутная операция более высокого уровня, предусматривающая действия на море, в том числе и высадку десанта, тогда это можно рассматривать как потенциальную угрозу.

В-третьих, морские десантные действия проводятся по условию стопроцентного господства в воздухе. Десанту нужно совершить переход по морю, ему нужно дойти до района высадки, захватить плацдарм, а это постоянное пребывание под влиянием украинской стороны. Не забываем и о минной угрозе.

Поэтому я думаю, что Россия в этой ситуации системно блефует и просто информационно расшатывает ситуацию, в том числе и в приморских регионах Украины.

– Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко осенью анонсировал строительство двух баз ВМС Украины на Черном и Азовском морях. Что скажете по этому поводу?

– Лучше поздно, чем никогда. Флот без логистики обречен на гибель. А это горючее, боеприпасы, продовольствие, плавучий тыл, ремонтное обеспечение. Потому, как говорят: "Победа на море начинается с берега".

Вопрос системы базирования военного флота актуален для Украины. Например, за годы независимости вопрос создания военно-морской базы на Азове в Государственных программах развития ВСУ вообще не рассматривался.

Еще в 2014 году командование флота ставило вопрос рассредоточенного базирования флота, что значительно усилило бы охрану и оборону стратегически важных объектов, как морские порты, и повысило бы устойчивость флота.

Мы очень опаздываем с принятием очевидных решений: два моря – две главные военно-морские базы. Ну, разве это сложно? Численность флота, в том числе корабельного состава, и возможности базирования должны двигаться параллельно.

Сдержать Россию на море может правило "длинной руки"

– Как можно сдержать российскую морскую агрессию?

– Системная активность на море – вот основной рецепт сдерживания российской агрессии. Надо "показывать зубы"!

Однако необходима реализация комплекса мер, которые кроме национальной интеграции позволят реализовывать и международную интеграцию с нашими партнерами. Например, создание Государственной интегрированной системы освещения морской обстановки и разведки, пользователями которой будут все, кто вовлечен в процесс планирования и принятия решения по ситуации на море. Это единственное информационное поле, это ситуационная осведомленность.

И главное, противника и его замыслы надо опережать, а для этого его нужно видеть и слышать заранее, а не так, как нам предлагают создатели "москитного флота" — пусти врага к своему берегу, а затем защищайся от него.

Сдержать Россию на море может правило "длинной руки" – крылатые ракеты корабельного и берегового базирования, авиация, способная действовать над морем (в том числе и БПЛА), и, безусловно, минное оружие. Это реалии настоящего.

Но надо помнить: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Суверенитет и независимость Украины – это ответственность, в первую очередь нас самих, кроме нас защищать их никто не будет.

– Что нужно делать для возрождения украинского флота?

– Системная и непрерывная государственная морская политика (внутренняя и внешняя), политическая воля президента (это национальные реалии) и политический морской курс, независимый при смене власти – это фундамент возрождения морехозяйственной и военно-морской деятельности Украины, которые неразрывно связаны между собой.

Вместе с возрождением национального флота, нужно возрождать судостроительную отрасль государства, предприятия морских вооружений и техники, научные учреждения и конструкторские бюро, составляющие морской потенциал Украины. Одним из возможных путей преодоления этого кризиса может быть размещение турецких, английских и французских кораблестроительных проектов на отечественных судоверфях, которые предлагает власть. А это автоматически дополнительные рабочие места, занятость и перспектива развития производства.

А еще национальная морская идея, которая объединит два субъекта государственной морской политики – власть и гражданское общество, а вместе с этим выберет курс на возрождение морского генетического кода Украины!

Напомним, летом тогдашний министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, осенью ставший министром обороны, заявил, что Россия планирует разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие и полностью милитаризировала Черное море, де-факто оккупировав Азовское. Бывший министр обороны Андрей Загороднюк уверен, что с помощью ядерного оружия в Крыму Россия сможет шантажировать Украину и Запад, однако вероятность его реального применения близка нулю.