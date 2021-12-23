Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе

В Кремле Украину считают "угрозой в исторической перспективе"

В четверг, 23 декабря, во время традиционной пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил, что постоянные поставки оружия в Украину от западных партнеров якобы составляют угрозу для безопасности России. При этом вопрос о присутствии собственной армии у восточных границ украинского государства политик фактически проигнорировал, хотя вспомнил и про Донбасс, и про Крым.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на прямую трансляцию конференции политика.

По мнению Путина, Запад весьма тлетворно влияет на Украину — якобы "накачивает оружием", а также организовывает дополнительную "промывку мозгов" местных жителей. Именно поэтому российский президент якобы и обеспокоен насчет вероятности появления нового витка конфликта между государствами. При этом Украину он называет "анти-Россией".

"А нам постоянно оглядываться: что там будет и когда долбанет? Это серьезный вопрос. Мы сейчас обсуждаем с вами планы инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения… Но чего это все значит, если все равно приведет к конфликту?" — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки о напряжении в отношениях с Украиной.

Также политик заявил, что в Кремле вполне готовы к тому, что Киев может принять решение о силовом освобождении Донбасса или попытке вернуть Крым с помощью армии. Россию же Путин выставляет исключительно в позиции наблюдателя за происходящем. При этом он подчеркивает, что происходящее в Украине вызывает у российской власти серьезное беспокойство "в исторической перспективе".

Интересно, что незадолго до своей пресс-конференции российский лидер уже выделился с помощью очередного скандального заявлений. "Телеграф" писал, что, по словам Путина, НАТО хочет разместить в Украине свои ракетные базы, чтобы иметь возможность сократить подлетное время снарядов до Москвы. Вполне вероятно, что именно для внедрения подобных настроений и в широкие массы Путин по итогу и признает, что боится Украины.