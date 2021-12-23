Укр

Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
430
Владимир Путин обширно затронул тему Украины Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:14
Владимир Путин обширно затронул тему Украины

В Кремле Украину считают "угрозой в исторической перспективе"

В четверг, 23 декабря, во время традиционной пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил, что постоянные поставки оружия в Украину от западных партнеров якобы составляют угрозу для безопасности России. При этом вопрос о присутствии собственной армии у восточных границ украинского государства политик фактически проигнорировал, хотя вспомнил и про Донбасс, и про Крым.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на прямую трансляцию конференции политика.

По мнению Путина, Запад весьма тлетворно влияет на Украину — якобы "накачивает оружием", а также организовывает дополнительную "промывку мозгов" местных жителей. Именно поэтому российский президент якобы и обеспокоен насчет вероятности появления нового витка конфликта между государствами. При этом Украину он называет "анти-Россией".

"А нам постоянно оглядываться: что там будет и когда долбанет? Это серьезный вопрос. Мы сейчас обсуждаем с вами планы инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения… Но чего это все значит, если все равно приведет к конфликту?" — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки о напряжении в отношениях с Украиной.

Также политик заявил, что в Кремле вполне готовы к тому, что Киев может принять решение о силовом освобождении Донбасса или попытке вернуть Крым с помощью армии. Россию же Путин выставляет исключительно в позиции наблюдателя за происходящем. При этом он подчеркивает, что происходящее в Украине вызывает у российской власти серьезное беспокойство "в исторической перспективе".

Интересно, что незадолго до своей пресс-конференции российский лидер уже выделился с помощью очередного скандального заявлений. "Телеграф" писал, что, по словам Путина, НАТО хочет разместить в Украине свои ракетные базы, чтобы иметь возможность сократить подлетное время снарядов до Москвы. Вполне вероятно, что именно для внедрения подобных настроений и в широкие массы Путин по итогу и признает, что боится Украины.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Президент РФ
Владимир Путин обширно затронул тему Украины
Новости России
Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин обширно затронул тему Украины
Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом