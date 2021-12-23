Путін натякнув на підготовку нової війни на Донбасі

У Кремлі Україну вважають "загрозою в історичній перспективі"

У четвер, 23 грудня, під час традиційної прес-конференції російський президент Володимир Путін заявив, що постійне постачання зброї в Україну від західних партнерів начебто становить загрозу безпеці Росії. При цьому питання щодо присутності власної армії біля східних кордонів української держави політик фактично проігнорував, хоча згадав і про Донбас, і про Крим.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на пряму трансляцію конференції політика.

На думку Путіна, Захід дуже згубно впливає на Україну — нібито "накачує зброєю", а також організовує додаткове "промивання мізків" місцевим жителям. Саме тому російський президент нібито і стурбований ймовірністю появи нового витка конфлікту між державами. При цьому Україну він називає "анти-Росією".

"А нам постійно оглядатися: що там буде і коли довбане? Це серйозне питання. Ми зараз обговорюємо з вами плани інфраструктурного розвитку, соціальної політики, охорони здоров’я… Але що це все означає, якщо все одно призведе до конфлікту?" — заявив Путін, відповідаючи на запитання журналістки щодо напруги у відносинах з Україною.

Також політик заявив, що у Кремлі цілком готові до того, що Київ може ухвалити рішення про силове звільнення Донбасу або спробувати повернути Крим за допомогою армії. Росію ж Путін виставляє винятково у позиції спостерігача. При цьому він наголошує: те, що відбувається в Україні, викликає у російської влади серйозне занепокоєння "в історичній перспективі".

Цікаво, що незадовго до своєї пресконференції російський лідер уже виділився за допомогою чергової скандальної заяви. "Телеграф" писав, що, за словами Путіна, НАТО хоче розмістити в Україні свої ракетні бази, щоб мати змогу скоротити підлітковий час снарядів до Москви. Цілком ймовірно, що саме для впровадження подібних настроїв і в широкі маси Путін зрештою і визнає, що боїться України.