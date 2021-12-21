Ракети долетять за 10 хвилин: Путін зробив нову заяву про Україну

У Кремлі продовжують говорити про ймовірну загрозу з боку США, а також про продовження військових дій на Донбасі з боку України

Глибоку стурбованість гіпотетичним розміщенням іноземних військових на території України висловлює офіційна Москва. Мовляв, за появи будь-якого виду зброї НАТО поруч із російськими кордонами снаряди зможуть дістатися РФ за лічені часи.

Такою заявою під час засідання колегії Міноборони Росії відзначився президент Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Кремль постійно стежить за "воєнним угрупованням", до якого входять НАТО та Сполучені Штати. При цьому нібито дії Альянсу постійно викликають занепокоєння — розміщення зброї на території Румунії та Польщі, проведення незапланованих військових навчань тощо.

"Якщо ракетні комплекси США та НАТО з’являться на [в — ред.] Україні, то їхній час підльоту до Москви скоротиться до семи-десяти хвилин", — заявив Путін.

Також він додав, що у разі, коли Альянс вирішить дислокувати на території України гіперзвукову зброю, то час, із яким снаряд дістанеться російської столиці, дорівнюватиме п’яти хвилинам.

Варто зазначити, що це не єдина скандальна заява, яка пролунала під час засідання російського Міністерства оборони. Так, глава цього відомства Сергій Шойгу знову торкнувся теми війни на Донбасі, нагадавши стандартні прокремлівські тези — "окупована територія насправді обстрілюється ЗСУ", "Україна здійснює підготовку до активних боїв" тощо.

Крім того, чиновник також заявив, що в Червоному Лимані та Авдіївці начебто з’явилися запаси невідомого хімічного компонента, який можуть використовувати "проти мирних жителів Донбасу". На його думку, всі ці дії прямо пов’язані із понад 120 членами різних американських ПВК, які начебто і займаються "підготовкою провокацій".

Подібні висловлювання особливо цинічні на тлі збільшення кількості військових баз Росії у небезпечній близькості до українського кордону. Факт такої активності зафіксований іноземними розслідувачами із допомогою супутникових знімків.

Тим часом Кремль продовжує переконувати, що не має наміру нападати на Україну, хоча вітчизняні політики налаштовані до таких заяв досить критично. У РНБО вже розповіли, скільки російських військових знаходяться поряд зі східними рубежами України, а також у якому разі існуватиме ймовірність запровадження воєнного стану в країні.