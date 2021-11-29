Зеленський схвалив допуск іноземних армій в Україну: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Володимир Зеленський Новина оновлена 29 листопада 2021, 12:29
Володимир Зеленський

Мова йде про допуск до військових навчань

Президент України Володимир Зеленський схвалив допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію. Щоправда, мова йде лише про участь у багатонаціональних навчаннях 2022 року.

Відповідна картка законопроєкту з’явилася на сайті Верховної Ради у понеділок, 29 листопада. 

Документ має номер №6359 і дослівно він називається: "Проєкт Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

Додамо, що текст законопроєкту на сайті ще не опублікований, однак відомо що його ініціатором був саме президент Володимир Зеленський. Далі його має розглянути керівництво.

Картка законопроєкту на сайті ВР
Картка законопроєкту на сайті ВР

Нагадаємо, що на початку вересня Росія та Білорусь провели спільні навчання під назвою "Захід-2021". Вони проходили на західних флангах Росії та Білорусі, у тому числі на об’єктах, близьких до кордонів Європейського Союзу, і викликали занепокоєння в Україні та деяких країн НАТО.

Пізніше у відповідь на "Захід-2021" Україна і США провели свої військові навчання під назвою RAPID TRIDENT — 2021, які включали 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн — України, США та інших членів НАТО — і тривали до 1 жовтня.

Теги:
#Україна #Військові навчання #Армія #Володимир Зеленський #ЗСУ #Законопроєкт
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