Зеленский одобрил допуск иностранных армий в Украину: что известно
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Речь идет о допуске к военным учениям
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны. Правда, речь идет только об участии в многонациональных учениях в 2022 году.
Соответствующая карточка законопроекта появилась на сайте Верховной Рады в понедельник, 29 ноября.
Документ имеет номер №6359, и дословно он называется: "Проект Закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".
Добавим, что текст законопроекта на сайте еще не опубликован, однако известно, что его инициатором был именно президент Владимир Зеленский. Далее его должно рассмотреть руководство.
Напомним, что в начале сентября Россия и Беларусь провели совместные учения под названием "Запад-2021". Они проходили на западных флангах России и Беларуси, в том числе на объектах, близких к границам Европейского Союза, и вызывали беспокойство в Украине и некоторых странах НАТО.
Позже в ответ на "Запад-2021" Украина и США провели свои военные учения под названием RAPID TRIDENT — 2021, которые включали 6 тысяч военнослужащих из 15 стран — Украины, США и других членов НАТО — и продолжались до 1 октября.
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