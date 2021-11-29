Зеленский одобрил допуск иностранных армий в Украину: что известно

Речь идет о допуске к военным учениям

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны. Правда, речь идет только об участии в многонациональных учениях в 2022 году.

Соответствующая карточка законопроекта появилась на сайте Верховной Рады в понедельник, 29 ноября.

Документ имеет номер №6359, и дословно он называется: "Проект Закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

Добавим, что текст законопроекта на сайте еще не опубликован, однако известно, что его инициатором был именно президент Владимир Зеленский. Далее его должно рассмотреть руководство.

Карта законопроекта на сайте ВР

Напомним, что в начале сентября Россия и Беларусь провели совместные учения под названием "Запад-2021". Они проходили на западных флангах России и Беларуси, в том числе на объектах, близких к границам Европейского Союза, и вызывали беспокойство в Украине и некоторых странах НАТО.

Позже в ответ на "Запад-2021" Украина и США провели свои военные учения под названием RAPID TRIDENT — 2021, которые включали 6 тысяч военнослужащих из 15 стран — Украины, США и других членов НАТО — и продолжались до 1 октября.