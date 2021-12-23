Путин открыто признал, что боится Украины (видео)

Российский президент Владимир Путин собрал журналистов на большую пресс-конференцию. Одним из важных стал украинский блок вопросов.

Пресс-конференция Владимира Путина собрала более 500 журналистов и уже отметилась беспрецедентными мерами эпидбезопасности. Как и на прошлых встречах, президенту РФ задали ряд вопросов об Украине. Отвечая он отметил, что Россия должна жить "с оглядкой" и опасаться поставок новых систем вооружения (ред. — в Украину). Путин также считает, что под их прикрытием "толкнут радикалов на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем". Опасается российский лидер и за оккупированный Крым.

Путин считает, что Россия должна заняться обеспечением своей безопасности, а не ждать "когда долбанут".

Подобные заявления Путин делал и до этого — он выразил опасения по поводу появления в Украине ракет Соединенных Штатов и НАТО. Беспокоило его время, за которое они могут долететь до Москвы.

Ранее "Телеграф" писал, что неподалеку от границ Украины разворачивается российский военный контингент — в СНБО заявили про 122 тысячи солдат в 200 километрах от рубежей страны. Еще больше — дислоцированы глубже на российской территории. Об войсках и их передвижениях сообщают и зарубежные наблюдатели.

Возможность эскалации конфликта на границе Украины и РФ рассматривают и западные партнеры, которые уже готовят экономические меры на случай агрессии России и в НАТО привели группу быстрого реагирования в повышенную готовность.

Вероятной датой начала агрессии РФ ранее назывался 2022 год. Публиковались также различные планы развертывания ситуации.