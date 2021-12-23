Боятся ковида или вампиров? Перед встречей с Путиным журналистам устроили необычный обряд (фото, видео)

С журналистами на подобном мероприятии Путин общается в 17 раз.

В четверг, 23 декабря, российский лидер Владимир Путин, который недавно сделал ряд заявлений про Украину, собирает пресс-конференцию. Пользователей сети удивили меры безопасности, принимаемые для защиты от коронавируса.

Как видно из кадров трансляции, которые распространили РосСМИ на входе в зал журналистов обрабатывают в конструкции, похожей на "рамку" металлодетектора аэропорта. Она обдает всех входящих частицами серебра.

Подобные методы безопасности вызвали шквал шуток. Вспомнили, что серебро традиционно считается эффективным против нечистой силы, предложили также использовать святую воду. В отношении украинского журналиста Романа Цимбалюка, недавно обвиненного в России в экстремизме, предположили применение отравляющего вещества "Новичок". Он на мероприятие аккредитован, но будет просматривать пресс-конференцию онлайн.

Также на пресс-конференции выдавали "серебряные маски" — обработанные антибактериальным раствором наносеребра, как свидетельствует упаковка. Их получили журналисты.

Вот такие средства индивидуальной защиты раздали представителям прессы

Всего послушать российского президента собрались более 500 представителей СМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что Путина высмеяли в карикатуре из-за его "желаний Деду Морозу" про Украину и Северный полюс.