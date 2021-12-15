Россия обвинила в экстремизме единственного в стране украинского журналиста: что известно

Против мужчины начата дискредитационная кампания, — говорит его защитник.

Украинский журналист, представитель информагентства УНИАН Роман Цимбалюк был обвинен в РФ в экстремизме. Он один аккредитован в РФ как сотрудник украинских СМИ. Пока обвинения — административные.

Об этом сообщил его защитник Николай Полозов.

Он отметил, что пока речь идет о начатых "нескольких административных делах по 20.3.1 КоАП РФ". При этом правозащитник подчеркнул, что в делах, связанных с политикой работа компетентных органов предсказуема, и именно эксперты определяют различие между админ и уголовным преследованием. Также Полозов уведомил, что на Цимбалюка ведут "атаку" — появляются материалы, якобы дискредитирующее журналиста (к примеру, обвинения в шпионаже) в "пропагандистских помойках".

Адвокат также рассказал, что кроме представления интересов Цимбалюка в РФ, думают обратиться в независимые международные судебные инстанции. Сам Цимбалюк также прокомментировал обвинения и назвал такое развитие событий "любопытным" и "закономерным". Журналист отметил, что деньги по решению Европейского суда по правам человека направит детям крымских татар, родители которых пленены оккупантами. Отметим, Роман сейчас в Украине.

Ранее "Телеграф" писал про массовые аресты оккупационными властями Крыма татарского населения, в частности — замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.

Аресты и допросы продолжаются и сейчас — проходят обыски и задерживаются представители крымско-татарской общины. 23-летнего Куртумера Чалгозова увезли из дома и допрашивали.

В украинском МИДе заявляют о репрессиях.

Все это происходит на фоне нарастающего противостояния между Россией и странами Запада, на которые через Украину могут давить из официального Кремля.