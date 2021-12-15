Росія звинуватила в екстремізмі єдиного у країні українського журналіста: що відомо

Проти чоловіка розпочато дискредитаційну кампанію, — каже його захисник.

Українського журналіста, представника інформагентства УНІАН Романа Цимбалюка звинуватили в РФ в екстремізмі. Він один акредитований у РФ як співробітник укрСМІ. Поки що звинувачення — адміністративні.

Про це повідомив його захисник Микола Полозов.

Він зазначив, що поки йдеться про розпочаті "кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ ". При цьому правозахисник наголосив, що у справах, пов’язаних із політикою робота компетентних органів передбачувана, і саме експерти визначають різницю між адмін та кримінальним переслідуванням. Також Полозов повідомив, що на Цимбалюка ведуть "атаку" — з’являються матеріали, які нібито дискредитують журналіста (наприклад, звинувачення у шпигунстві) у "пропагандистських смітниках".

Адвокат також розповів, що, крім представлення інтересів Цимбалюка в РФ, думають звернутися до незалежних міжнародних судових інстанцій. Сам Цимбалюк також прокоментував звинувачення та назвав такий розвиток подій "цікавим" та "закономірним". Журналіст зазначив, що гроші за рішенням Європейського суду з прав людини спрямує дітям кримських татар, батьки яких у полоні окупантів.

Раніше "Телеграф" писав про масові арешти окупаційною владою Криму татарського населення, зокрема — заступник голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

Арешти та допити тривають і зараз — відбуваються обшуки та затримуються представники кримсько-татарської громади. 23-річного Куртумера Чалгозова відвезли з дому та допитували.

В українському МЗС заявляють про репресії.

Все це відбувається на тлі наростаючого протистояння між Росією та країнами Заходу, на які через Україну можуть тиснути з офіційного Кремля.