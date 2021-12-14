Навіщо Росія стягує війська до України та чим натиснути на Путіна: Зеленський розставив усі крапки над "і"

Український лідер висловився про будівництво та запуск газопроводу "Північний потік-2" та інші важелі тиску на Європу.

Зосередження військ РФ біля кордонів України президент Володимир Зеленський розглядає як потенціал для шантажу країн Заходу.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю La Repubblica.

При цьому він зазначив, що збільшення військової присутності не лише означатиме сильніший ступінь шантажу, а й дасть можливість говорити про "розширення агресії". Зеленський зазначає, що це стосується не лише України, а й усього регіону.

Президент нагадав, що те, що відбувається для країни, не нове і агресія почалася ще у 2014 році. Зазначимо, що експерти по-різному оцінюють перспективи російської агресії. Деякі висловлювали схожу з президентом думку і вважають, що лідер РФ Володимир Путін намагається "натиснути" на західні держави.

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Після розмови Путіна з президентом США Джо Байденом заговорили про ймовірні жорсткі санкції у разі агресії РФ у бік України. Після розмови стало відомо про виключення з проєкту американського оборонного бюджету наступного року положення про санкції проти газопроводу "Північного потоку-2". Він може бути одним із важелів тиску на офіційну Москву.

Зеленський, коментуючи таке припущення, зазначив, що навіть гіпотетичне введення газопроводу в експлуатацію вже спричиняє дестабілізацію в регіоні. Початок роботи "СП-2" означатиме, що "безпека сходу та центру Європи миттєво впаде".

Раніше "Телеграф" писав про останні заяви Німеччини щодо "Північного потоку-2". Його погрожують перекрити у разі агресії у бік України. Газопровід в обхід України добудували ще у вересні, але досі не сертифікували через невідповідність вимогам ЄС.