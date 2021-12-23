Аккредитованный на пресс-конференцию Владимира Путина украинский журналист Роман Цимбалюк не поехал на встречу с российским лидером из-за процесса против него и его семьи. Он подозревает, что дело может стать уголовным.

Ещё ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже.

Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я на очень понимаю такое приглашение. Администрация президента России инфицировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру. И пресс-служба того же президента ждёт, когда же придёт неудобный и наглый Цимбалюк, и можно будет показать демократический и дружелюбный настрой Путина в прямом эфире! Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждёт и без них скучает, но некому их задавать — нет журналистов, а если есть, они обоснованно боятся за свою жизнь и свободу.

Мне точно известно, что процесс против меня и моей семьи двигает именно "апешечка". Причём, судя по тому, как рьяно и глубоко начали копать — даже на старой работе моей жены — это дело станет уголовным.

Поэтому вы или трусы наденьте, или крестик снимите.

Хотите вопрос — наденьте намордники на своих псов. Быть терпилой я не обучен.

Так что посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн.

От нашего бункера вашему — пламенный привет!