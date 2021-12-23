Акредитований на пресконференцію Володимира Путіна український журналіст Роман Цимбалюк не поїхав на зустріч із російським лідером через процес проти нього та його сім’ї. Він підозрює, що справа може стати кримінальною.

Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби пресслужби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів з питанням, чи прийду на зустріч з Володимиром Путіним у Манежі .

Я дійсно не росіянин, і можливо, тому, я дуже розумію таке запрошення. Адміністрація президента Росії інфікувала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, із викликом до прокуратури. І пресслужба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі! Тому що Путіну можна ставити будь-які питання, він на них чекає і без них нудьгує, але нікому їх ставити — немає журналістів, а якщо є, вони обґрунтовано бояться за своє життя та свободу.

Мені точно відомо, що процес проти мене та моєї сім’ї рухає саме "апішечка". Причому, зважаючи на те, як завзято і глибоко почали копати — навіть на старій роботі моєї дружини — ця справа стане кримінальною.

Тому ви або труси надягніть, або зніміть хрестик.

Хочете питання — надягніть намордники на своїх псів. Бути "терпилою" я не навчений.

Тож подивлюся цього року пресконференцію онлайн.

Від нашого бункера вашому — полум’яний привіт!