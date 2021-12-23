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Бояться ковиду чи вампірів? Перед зустріччю з Путіним журналістам влаштували незвичайний обряд (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Володимир Путін зустрінеться з журналістами у московському "Манежі" Новина оновлена 23 грудня 2021, 12:08
Володимир Путін зустрінеться з журналістами у московському "Манежі"

З журналістами на подібному заході Путін спілкується у 17 раз.

У четвер, 23 грудня, російський лідер Володимир Путін, який нещодавно зробив низку заяв про Україну, збирає пресконференцію. Користувачів мережі здивували заходи безпеки для захисту від коронавірусу.

Як видно з кадрів трансляції, які поширили РосЗМІ на вході до зали журналістів, обробляють у конструкції, схожій на "рамку" металодетектора аеропорту. Вона обдає всіх хто входить частинками срібла.

Такі методи безпеки викликали шквал жартів. Згадали, що срібло традиційно вважається ефективним проти нечистої сили, запропонували також використати святу воду. Відносно українського журналіста Романа Цимбалюка, нещодавно звинуваченого в Росії в екстремізмі, припустили застосування отруйної речовини "Новичок". Він на захід акредитований, але переглядатиме пресконференцію онлайн.

Також на пресконференції видавали "срібні маски" – оброблені антибактеріальним розчином наносрібла, як свідчить упаковка. Їх одержали журналісти.

Ось такі засоби індивідуального захисту роздали представникам преси
Ось такі засоби індивідуального захисту роздали представникам преси

Загалом послухати російського президента зібралося понад 500 представників ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що Путіна висміяли в карикатурі через його "бажання Діду Морозу" про Україну та Північний полюс.

Теги:
#Росія #Срібло #Володимир Путін #Коронавірус #Знезараження
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