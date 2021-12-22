Требую гарантий: трусливый Путин стал героем карикатур из-за Украины
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Страхи Путина начал высмеивать весь мир
Президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил иностранным войскам пересечь границы Украины и провести на территории государства военные учения. Такие действия со стороны украинской стороны не на шутку взволновали Россию, в результате чего президент Владимир Путин обнародовал ряд заявлений по поводу вероятной угрозы для РФ со стороны США. Страхи Путина сразу же стали высмеиваться в сети, а одна из самых популярных канадских газет даже обнародовала одну из карикатур на российского президента.
Иностранное издание The Toronto Star опубликовало карикатуру о якобы новогодних желаниях президента Росии Владимира Путина.
На рисунке, автором которого является Тео Мудакис, изображен Санта-Клаус, получивший письмо от главы русского государства.
"Дорогой Санта! Я хочу, что мое: Украину, Северный полюс", – говорится в письме.
Также в стороне от насмешек не остались и пользователи соцсетей. К примеру, карикатурист Сергей Йолкин "подколол" Путина и его сторонников, изобразив на рисунке требования президента России относительно гарантий, которые он хочет получить от иностранных государств. Речь идет о желании российского диктатора оформить международное соглашение, в котором предполагается безусловное ослабление безопасности Европы путём лишения вооружения американских войск.
Еще один автор политических карикатур Андрей Петренко также "зацепился" за странные заявления президента РФ по поводу попыток наладить мир. Особенно учитывая, что Путин, игнорируя все заявления о введении жестких санкций в случае агрессии в сторону украинского государства, продолжает скапливать войска на границах с Украиной.
Напомним также, что Соединенные штаты Америки заявили о готовности отстаивать территориальную целостность украинского государства в случае любых агрессивных действий со стороны РФ. При этом российская сторона любые заявления других государств, касаемо введения беспрецедентных санкций, игнорирует и в дальнейшем пытается одержать победу и "перепрограммировать" страны на новый мировой порядок.
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