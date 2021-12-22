Требую гарантий: трусливый Путин стал героем карикатур из-за Украины

Страхи Путина начал высмеивать весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил иностранным войскам пересечь границы Украины и провести на территории государства военные учения. Такие действия со стороны украинской стороны не на шутку взволновали Россию, в результате чего президент Владимир Путин обнародовал ряд заявлений по поводу вероятной угрозы для РФ со стороны США. Страхи Путина сразу же стали высмеиваться в сети, а одна из самых популярных канадских газет даже обнародовала одну из карикатур на российского президента.

Иностранное издание The Toronto Star опубликовало карикатуру о якобы новогодних желаниях президента Росии Владимира Путина.

На рисунке, автором которого является Тео Мудакис, изображен Санта-Клаус, получивший письмо от главы русского государства.

"Дорогой Санта! Я хочу, что мое: Украину, Северный полюс", – говорится в письме.

Карикатура "Желание Путина к Новому году"

Также в стороне от насмешек не остались и пользователи соцсетей. К примеру, карикатурист Сергей Йолкин "подколол" Путина и его сторонников, изобразив на рисунке требования президента России относительно гарантий, которые он хочет получить от иностранных государств. Речь идет о желании российского диктатора оформить международное соглашение, в котором предполагается безусловное ослабление безопасности Европы путём лишения вооружения американских войск.

Карикатура "Я нуждаюсь в гарантиях!"

Еще один автор политических карикатур Андрей Петренко также "зацепился" за странные заявления президента РФ по поводу попыток наладить мир. Особенно учитывая, что Путин, игнорируя все заявления о введении жестких санкций в случае агрессии в сторону украинского государства, продолжает скапливать войска на границах с Украиной.

Карикатура на российского президента "Я нуждаюсь в гарантиях мира!"

Напомним также, что Соединенные штаты Америки заявили о готовности отстаивать территориальную целостность украинского государства в случае любых агрессивных действий со стороны РФ. При этом российская сторона любые заявления других государств, касаемо введения беспрецедентных санкций, игнорирует и в дальнейшем пытается одержать победу и "перепрограммировать" страны на новый мировой порядок.