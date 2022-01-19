Захід відреагує на агресію Росії проти України: Блінкен назвав три сценарії

У США не виключають посилення військ НАТО на східних рубежах Європи

Над Україною зависла загроза вторгнення Росії, яка зосередила свої війська у небезпечній близькості від наших кордонів. За ситуацією уважно спостерігають західні партнери, які наразі мають три варіанти розвитку подій.

Їх у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до України з офіційним візитом 19 січня.

За словами чиновника, зараз російський уряд перебуває на своєрідному перехресті — вибір відбувається між військовим конфліктом чи дипломатичними переговорами. Проте гібридна агресія проти української держави систематично продовжується.

Саме тому американці разом з іншими іноземними партнерами готуються до різних результатів конфлікту, виділяючи три основні лінії поведінки.

Санкційний удар по Москві. Блінкен підкреслив, що крім стандартних економічних обмежень будуть посилені й експортні санкції проти РФ. На думку чиновника, Захід вже давно застерігає Росію від зайвої агресії.

Блінкен підкреслив, що крім стандартних економічних обмежень будуть посилені й експортні санкції проти РФ. На думку чиновника, Захід вже давно застерігає Росію від зайвої агресії. Військова допомога Україні . У Штатах не заперечують, що при вторгненні Кремля українська армія отримає додаткове постачання зброї для захисту територіальної цілісності держави.

. У Штатах не заперечують, що при вторгненні Кремля українська армія отримає додаткове постачання зброї для захисту територіальної цілісності держави. Реакція НАТО. Також, за словами Ентоні Блінкена, якщо в Росії ризикнуть напасти на Україну, в Альянсі відразу зміцнять східні кордони об’єднання, посилюючи вже свою військову присутність.

Водночас Блінкен висловив здивування останніми діями російського уряду та конкретно президента Володимира Путіна. Політик вважає, що загроза нападу на Україну існує, але все ж таки сподівається на мирне вирішення ситуації.

Нагадаємо, що українська армія всіляко зміцнює свої позиції на тлі тривожних повідомлень щодо збільшення кількості російських військових біля східних рубежів. Днями ЗСУ отримали нове постачання зброї від дружньої Великобританії. Наразі українці озброєні новітніми гранатометами, проте їх обіцяють використати лише у разі атаки Росії.

Також зазначимо, що у РФ продовжують фіксуватися переміщення військової техніки до українських кордонів із найдальших куточків країни — з місць дислокації у Сибіру та інших далекосхідних регіонах. Втім, доїжджають до пунктів призначення не всі бойові машини: деякі спалахують на половині шляху.