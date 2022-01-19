"Який, на*ер, Тоні?" Кулеба насмішив українців лагідним зверненням до Блінкена (відео)

Багато хто розцінив такий жест як провал української демократії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став зіркою соцмереж після свого виступу перед пресою 19 січня. Чиновник дав оцінку зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який приїхав до Києва, і звернувся до нього зі скороченим варіантом імені.

Інцидент опинився у центрі уваги багатьох українців, повідомляє "Телеграф".

Розповідаючи про підтримку України Штатами, Кулеба висловив Блінкену подяку за співпрацю. Також він нагадав, що американський політик чекає особиста зустріч з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

"Я хочу побажати успіхів Тоні у переговорах з міністром Лавровим", — серед іншого сказав Дмитро Кулеба.

Куліба фамільярно звернувся до Блінкена

Таке фамільярне звернення до американця відразу ж впало в око багатьом шанувальникам дипломатичних правил. Одним із перших своє обурення висловив журналіст Максим Назаров.

"Який, на*ер, Тоні?" — поцікавився він у своєму Telegram-каналі, а також назвав загальний стан української дипломатії "павиною ж**ою".

Більшість інших коментаторів також підняли Кулебу на сміх і розкритикували таку поведінку. Дехто навіть успішно пожартував про те, що ймовірним порятунком України від Росії міг би стати Тоні Старк, персонаж супергеройських фільмів про Залізну Людину.

Офіційної реакції ні Кулеби, ні Блінкена на такий інцидент поки що не було.

Нагадаємо, що держсекретар США має зустрітися із главою МЗС РФ у п’ятницю, 21 січня.

В Україні ж Блінкен встиг також провести переговори із президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив український уряд у постійній підтримці Штатів, а також зазначив, що прибув на особисте прохання Джозефа Байдена.

Зазначимо, що деякі українські експерти, як, наприклад, аналітик Віктор Бобиренко, пов’язують приїзд чиновника з судом над п’ятим президентом України Петром Порошенком.